Una delle case produttrici più attive di quest’ultimo periodo è senz’altro Samsung che sta facendo parlare molto di se per quanto riguarda l’attesissimo top di gamma Galaxy S11. Andiamo a scoprire insieme le ultime indiscrezioni in merito appare in rete di recente.

Stando ai rumors, evidenziando che per ora di ufficiale non c’è assolutamente niente, il nuovo dispositivo di punta dell’azienda coreana dovrebbe debuttare nel primo trimestre del 2020, prima della fine dell’inverno come succede da un paio di anni a questa parte.

Discutendo dei prezzi, si ipotizza un leggero rincaro rispetto all’attuale Galaxy S10; con un listino leggermente più basso ai 1000 euro per quanto riguarda la configurazione base e probabilmente sopra i 1200 euro per la variante dotata di più storage e RAM.

Attualmente è tutto ciò che sappiamo sul debutto e costo dei nuovi Galaxy S11 di casa Samsung. Appena avremo info più concrete in merito vi aggiorneremo con un altro articolo.

