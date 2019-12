Share 0 Share Share

Per l’ennesima volta ci troviamo qui a parlare di Whatsapp fra le app di messaggistica istantanea più utilizzate in assoluto ogni giorno. In questa nuova guida lo staff di Blogiko ha deciso di spiegarvi passo dopo passo come modificare data e ora su Whatsapp con un dispositivo Android.

Fare il tutto è veramente facile e immediato. Se viene mostrato un orario e una data sbagliati, mentre si sta cercando di inviare un messaggio con l’applicazione Whatsapp, nella maggioranza dei casi non si ha impostata la data e l’ora corretta. Per riuscire a risolvere facilmente il problema, basterà modificare le impostazioni andando a correggere la data e l’ora sull’app di messaggistica, andando ad accertarsi di impostare il fuso orario giusto. Vediamo come procedere sui dispositivi Android.

Gli step da seguire sono i seguenti:

Aprire le Impostazioni, selezionare poi Generali, Data e ora e, infine, Seleziona fuso orario

Come avete visto voi stesso modificare data e ora su WhatsApp con un dispositivo Android è un gioco da ragazzi. Ovviamente se seguendo il tutorial doveste riscontrare problemi o avete domande non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto nel box dei commenti.

