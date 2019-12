Share 0 Share Share

Whatsapp è fra le applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo ed è per questo che anche oggi abbiamo deciso di dedicarle un’altra guida. A seguire infatti vi spiegheremo dettagliatamente come archiviare una chat Whatsapp su Android seguendo una facile e rapida procedura adatta a chiunque.

Whatsapp, per chi non ne fosse a conoscenza, mette a disposizione qualche funzionalità di archiviazione utile che permettono agli utenti di nascondere in tutta tranquillità le chat dei feed delle chat avvenute in questo social, senza dover necessariamente rimuovere definitivamente. Ora qui sotto vedremo come si utilizzate questa funzione di archiviazione su Whatsapp per dispositivi Android.

Archiviare i messaggi WhatsApp su Android

Innanzitutto selezionate la conversazione che avete intenzione di archiviare, tappate sopra e tenete premuto fino a quando non viene mostrato il menu’ in alto. Tappate sull’icona con la freccia rivolta verso il basso, Archivia per nascondere la conversazione.

In alternativa, Whatsapp messe a disposizione anche la possibilità di archiviare tutte le chat in un passaggio solo veloce e rapido. Per riuscirvi basta tappare il pulsante menu’, impostazioni. Poi fare accesso in chat, cronologia chat, da qui scegliere l’apposita dicitura archiviare tutte le chat e infine tappare OK per dare conferma.

Se avete dubbi o domande scriveteci.

