Acquista smartphone Oukitel K13 Pro 11000mAh con una super batteria per soli 169,99 dollari su Banggood

Alla fine del 2019, Oukitel e Banggood hanno stretto un accordo per quanto riguarda la vendita dello smartphone Oukitel K13 Pro. Ricordiamo rapidamente Oukitel K13 Pro offre le seguenti caratteristiche tecniche:

Mega batteria da 11000mAh-31 giorni Standby

6.41” O-notch Display 1560*720 risoluzione

MT6762 Octa-core Chipset 12nm,Cortex A53 2.0GHz

48MP Camera Frontale+16MP + 2MP Rear Camera

4GB RAM+64GB ROM (128GB Expansion)

Support Face ID, NFC Function ◎Global

Bands:GSM850/900/1800/1900MHz

WCDMA B1/2/4/5/8 – FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 TDD B40

Il dispositivo appartiene alla serie K, è una delle migliori serie per offrire una super batteria. OUKITEL K13 Pro non condiviide alcun design con le generazioni precedenti, è unico e ha il suo design. Per display, HD + O-notch da 6,41 pollici Display, lo schermo in vetro Asahi ha un taglio prismatico e curvo 2.5D. Grazie al design O-notch, le cornici sui 3 lati sono ultra-strette e le il rapporto schermo-corpo raggiunge il 90,3%. Sulla parte superiore del display, OUKITEL ha progettato appositamente la copertura del ricevitore di color rosso che è stato realizzato con taglio CNC e doppia ossigenazione. La stessa decorazione ossigenata rossa è stata progettata anche attorno al lato della pulsanti volume e accensione, fotocamere posteriori, luce flash, impronte digitali e Logo OUKITEL. Questo rende K13 Pro più elegante e accattivante in termini di design. Anche la cover posteriore di K13 Pro è speciale in quanto ha due versioni: Vera pelle e motivo in kevlar, ogni versione ha il suo fascino.



Il grande punto di forza è la sua batteria da 11000 mAh, per diversi giorni di autonomia, 744 ore in standby, 54 ore di musica, 51 ore di chiamata, 14,5 ore di video online e 11 ore di gioco. Per l’hardware, Oukitel K13 Pro è dotato di un processore Octa-core MT6762 con clock a 2,0 GHz, elaborazione a 12 nm, consente al telefono di consumare potenza a un tasso inferiore. K13 Pro ha una memoria di 4 GB di RAM e 64 GB ROM, supporta l’espansione da 128 GB. Per la fotocamera, i pacchetti K13 Pro a Fotocamera a doppio obiettivo da 16 MP + 2 MP sul retro e frontale da 8 MP. Supporta sia l’impronta digitale che lo sblocco di Face ID.

Cosa c’è di più? K13 Pro può essere utilizzato per il pagamento mobile grazie al supporto del sensore NFC. Questo eccellente smartphone, potete ottenerlo a un ottimo prezzo durante l’11, Dal 18 al 18 dicembre, ci vorranno solo $169,99 su Banggood, arriverà torna al prezzo originale $ 259,99USD dopo l’attività. Non perdete questa fantastica possibilità di ottenerlo !!!

Acquistatelo qui: K13 Pro Banggood.