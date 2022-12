Come si fa a cancellare l’account su Amazon? E’ questo che ad oggi si domandano moltissime persone. Se anche voi siete fortemente interessati all’argomento e volete saperne di più per vostra fortuna siete capitati nel sito che fa al caso vostro. A seguire vi daremo tutte le info del caso. Pronti? Prendevi 10 minuti di tempo libero cosi da non perdervi neanche uno step.

Amazon: come cancellare l’account

Contrariamente a quanti pensano cancellare l’account su Amazon è un passaggio facile e intuitivo per chiunque. Ci troviamo di fronte ad una procedura che può essere eseguita in tutta tranquillità anche dai meno esperti di tecnologia. Fatta questa premessa vediamo come agire.

Il primo passo da compiere è quello ovviamente di fare accesso al profilo Amazon inserendo correttamente le proprie credenziali. Una volta fatto accesso all’account che si desidera chiudere una volta per tutte, serve rivedere anche i servizi e prodotti associati presenti. Qualora abbiate realmente intenzione di andare avanti, selezionate una motivazione nel menu’ a comparsa, selezionate la casella vicino a Si, desidero chiudere il mio account Amazon e rimuovere i dati facendo un tap sulla voce chiudi il mio account. Facile vero?

Cosa succede se elimino account Amazon?

Cosa accade se rimuovo l’account Amazon? Chiudere il proprio account – anche in maniera permanente – vuol dire che non avrete più alcun accesso ai servizi e prodotti abbinati all’account chiuso, inclusi: recensioni, post di discussione, rimborsi sugli ordini, resi e profilo cliente.

Quanto tempo ci vuole per cancellare account Amazon?

Altra importante domanda alla quale è doveroso dare risposta è la seguente: quanto tempo ci vuole per eliminare il proprio account Amazon? Passa molto tempo oppure la procedura è alquanto veloce? Di solito sono richieste 72 ore, terminate l’account salvo imprevisti verrà rimosso e, con esso, tutto ciò che è associato. Il tutto è irreversibile, quindi dal momento che si da conferma in chat non è più consentito tornare indietro questo sia chiaro.

Conclusioni

Abbiamo visto step per step come cancellare il proprio profilo Amazon e tutti gli argomenti ad esso correlati. Ovviamente come sempre diciamo quando proponiamo una guida se avete qualche problema o domanda da fare non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto. Inoltre, prima di salutarci vi consigliamo vivamente di dare una lettura ad altre tre guide sempre a tema Amazon, ovvero:

