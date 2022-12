Come creare un profilo aziendale su Instagram? La procedura da seguire è complicata? Cerchiamo di capirne di più su questo delicato argomento che sta a cuore a tantissime persone. Se anche voi siete interessati a scoprirne di più in merito vi consigliamo di prendervi un po’ di tempo libero cosi da leggere con la massima attenzione quanto fra qualche minuto riporteremo qui sotto. Pronti ad iniziare?

Instagram: come creare un profilo aziendale

Evidenziamo fin da subito che creare un profilo aziendale su Instagram è semplice e immediato per tutti. Anche se siete poco esperti di tecnologica non è un problema perché il tutto è molto facile. Per poter a tutti gli effetti trasformare il vostro account in un account aziendale sul social delle foto dovete proseguire in questo modo: innanzitutto fate accesso al vostro profilo e toccate l’icona del menu’ situata in alto sulla destra. A questo punto toccate la voce impostazioni e toccate account. Toccate passa a un account aziendale e il gioco è fatto.

Cosa significa avere un profilo aziendale su Instagram?

Altra domanda alla quale è doveroso dare risposta è la seguente: cosa vuol dire essere in possesso di un profilo aziendale su Instagram? L’obiettivo principale di Instagram for Business è quello di riuscire a promuovere le diverse attività commerciali, ma anche quello di riuscire il più possibile a vendere sul vasto mondo del web. La piattaforma è in grado di dare una grossa mano a trovare in men che si dica nuovi clienti e a realizzare una community totalmente fidelizzata di fan. Non male vero? Da provare assolutamente.

Quanto costa un account aziendale su Instagram?

A quanto ammonta il prezzo di un account aziendale creato su Instagram? La risposta farà impazzire di gioia a tanti titolari di aziende…. il prezzo del servizio Instagram for Business è zero in quanto ci troviamo di fronte ad un qualcosa – almeno per ora – di totalmente gratis. Questo sta a significare che passare da un account classico – quello personale che si utilizza quotidianamente – a un account aziendale non comporta spese, non bisogna spendere neanche un centesimo.

Cosa si può fare con un profilo aziendale Instagram?

Con un profilo aziendale cosa si può fare? Sono tanti i vantaggi che comporta attivare il servizio fra i principali spiccano i seguenti: promuovere ogni post instagram con la creazione mirata di annunci; avere accesso agli analytics dedicati ai fan ed ai post; aggiungere alle storie i link – solo per chi possiede più di 10k fan; programmare e pubblicare automaticamente i post sul social attraverso programmi esterni. Logicamente ci sono tanti altri benefici tutti da scoprire….

Conclusioni

Abbiamo visto un po’ cosa è un profilo aziendale Instagram e come funziona. Se avete dubbi o domande non esitate a scriverci qui sotto.

Consigliamo di leggere anche la seguente guida: Come cambiare nome su instagram

(Visitatori Attuali 5, 1 visite giornaliere)