Come disattivare l’abbonamento Amazon Music? E’ questo che ad oggi si chiedono gran parte delle persone. Se anche voi avete questo grande dubbio oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi come fare step per step. Pronti cari lettori a scoprirne di più?

Amazon Music: come disattivare l’abbonamento

Contrariamente a quanti pensano procedere alla disattivazione del proprio account Amazon Music è un gioco da ragazzi. Ci troviamo di fronte ad una procedura che può in tutta tranquillità essere eseguita anche da chi nel settore tecnologico è poco esperto. Detto questo, per fare il tutto serve virare l’attenzione nelle impostazioni personale di Amazon Music.

Proseguendo bisogna andare alla sezione che prende il nome di Amazon Music Unlimited. Da qui selezionare l’opzione annulla posta vicino ai dettagli per quanto riguarda il rinnovo dell’iscrizione. Infine non rimane altro che confermare l’annullamento e il gioco è fatto. Tutto molto semplice vero?

Quanto costa l’abbonamento ad Amazon Music?

Volete disattivare l’abbonamento al servizio Amazon Music dopo aver fatto il periodo di prova perché convinti che i costi siano eccessivi? Sbagliate di grosso. Per usufruire del servizio del noto e-commerce il costo di Amazon Music Unlimited è di appena 9,99 euro mensili o eventualmente se si vuole risparmiare qualcosa 99 euro l’anno – non si pagano due mensilità -. Coloro che non sono membri di Amazon Prime possono accedere solo ed esclusivamente all’offerta mensile del valore di 9.99 euro.

Come si paga Amazon Music?

Con che metodo di pagamento può essere pagato il servizio Amazon Music? Semplice basta fare in possesso una semplice carta di debito o carta di credito niente di più.

Che differenza c’è tra Amazon Music prime e Amazon Music Unlimited?

Amazon Music Prime per chi ancora non ne fosse a conoscenza è il servizio di Amazon Music che si trova incluso direttamente nell’abbonamento Amazon Prime che comprende più di 2 milioni di canzoni di vario genere, stazioni del tutto personalizzate, playlist e nessun blocco dovuto dalla pubblicità; Per quanto concerne invece il servizio Music Unlimited sempre targato Amazon va ad aggiungere ancor di più funzionalità rispetto ad Amazon Prime Music. La scelta in questi casi è del tutto personale in base alle proprie esigenze.

Conclusioni

Siamo arrivati alla conclusone di questa nuova guida. Abbiamo visto come sia semplice disattivare l’abbonamento ad Amazon Music e tutti gli argomenti ad esso collegati. Ovviamente se avete qualche problema o dubbio non esitate a comunicarcelo lasciando un commento qui sotto.

