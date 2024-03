Quali sono le migliori tastiere per iPad

Ci sono sul mercato diverse tastiere per iPad, utilissime in ambito professionale ma anche per i propri hobby.

Sono pratiche, molto belle esteticamente, portatili e adatte a tutte le esigenze. Infatti, si possono usare per un lungo romanzo ma anche solo per rispondere alle email. Poi si rimuovono e si possono riporre nell’apposita custodia per trasportarle ovunque. C’è da dire che una buona opzione sono anche le tastiere virtuali però non per tutte le tipologie di lavoro.

I tasti virtuali infatti possono essere usati per prendere appunti di tanto in tanto, la tastiera fisica però consente di raggiungere livelli di scrittura da vero professionista. Vediamo quali sono le migliori.

La tastiera per iPad

Gli iPad di casa Apple sono competitivi sul mercato, non tanto per quanto riguarda il prezzo ma le funzionalità integrate. Si tratta di piccoli gioielli tech all’avanguardia, pratici e dalle dimensioni adatte ad essere trasportate ovunque.

Però ci sono dei casi in cui può tornare utile avere una tastiera e in commercio ce ne sono moltissime da poter aggiungere al proprio dispositivo Apple. Precise e comode, questi strumenti sono disponibili in varie versioni, con cover integrata che dona al tablet l’aspetto di un notebook, ma anche nella versione stand alone da usare separatamente.

Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta per questo vi esporremo in questo articolo alcuni fra i migliori modelli, per rapporto qualità/prezzo. Prima di farlo però vogliamo elencare i dettagli di cui bisogna tener conto quando si sceglie una tastiera.

In primo luogo le dimensioni, per verificare se fisicamente la tastiera è compatibile con il proprio dispositivo. Poi bisogna tener conto dell’utilizzo che se ne fa e quindi analizzare le funzionalità integrate ma anche quelle extra, ad esempio la presenza di un tastierino numerico laterale, una retroilluminazione, la connettività e molto altro.

Le migliori tastiere per iPad

Il mercato offre varie soluzioni, fra cui la tastiera Earto, che rappresenta un ottimo compromesso qualità/prezzo. Si può accoppiare tramite bluetooth, a due dispositivi contemporaneamente e ha una batteria di 70 ore di autonomia. È regolabile in diverse angolazioni.

Una buona soluzione anche la Logitech Slim Folio, con cover protettiva e un set di tasti di scelta rapida. Manca però la retroilluminazione, che invece troviamo nella Hou addirittura a 3 livelli e 7 colori. Comoda e veloce nella risposta, quella tastiera consente di sfruttare al meglio tutte le funzionalità dei tablet Apple.

Buona ed economica anche la Dracool iPad Air 10.9, solida e dotata di aggancio magnetico per essere stabile. Si può scegliere l’inclinazione e si può usare anche al buio grazie alla retroilluminazione.

Ancora, abbiamo la Logitech K780 con doppia opzione di connettività, silenziosa e una base in gomma per accogliere non solo tablet ma anche smartphone.

Ci sono poi: la Visnar-122 dal piccolo ingombro e con una simpatica struttura a cerniere per una rapida chiusura, la compatta Fintie Dek0009 che davvero batte tutti questi modelli per il prezzo che non arriva a 20 euro ma che però manca della retroilluminazione, la Zagg Pro con struttura in policarbonato.

Per chi ha bisogno di trascorrere molto tempo a scrivere, consigliamo la Logitech Combo Touch. Molto elegante e di design invece la Earto iPad Pro 12 con aggancio magnetico.

Tutti questi modelli sono presenti su Amazon con le varie schede tecniche per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Noi ci siamo mantenuti su una fascia di prezzo che non supera i 125 euro.