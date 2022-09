Quanto costa Amazon Prime 2022? E’ questo che ad oggi si chiedono moltissime persone interessate al servizio. Se anche voi volete una volta per tutte togliervi il dubbio in merito per vostra fortuna siete capitati nel posto giusto.

Pronti cari lettori di Blogiko a scoprirne di più? Armatevi di pazienza e continuate la lettura di questa guida.

Amazon Prime 2022: quanto costa?

Il prezzo dell’abbonamento mensile di Amazon Prime – Prime Video di recente da 3,99 euro è aumentato a 4,99 euro. Per quanto concerne invece l’abbonamento annuale il prezzo da 36 euro è balzato a ben 49,90 euro. Il tutto esattamente a partire dalla data del 15 settembre di quest’anno.

Che differenza c’è tra Amazon Prime e Prime Video?

Il tutto è piuttosto semplice. La diversità fra Amazon Prime e Video è che il primo menzionato non è altro che un insieme di servizi in abbonamento al costo annuale di 49,90 euro che offre, fra gli altri il secondo, ovvero un servizio di streaming con all’interno una miriade di contenuti on-demand e video flat. C’è veramente l’imbarazzo della scelta.

Come avere prime gratis per sempre?

Molti credono che con diversi raggiri sia possibile ad oggi avere prime gratis per sempre ma mi dispiace deludervi che cosi non è. Se la vostra intenzione è questa, per ovvie ragioni, sappiate che non è disponibile nessun tipo di soluzione che consente di avere i vantaggi del servizio Prime gratuiti per sempre.

Come attivare prime senza carta?

Per poter attivare il servizio Prime il metodo di pagamento richiesto è sempre la classica carta di credito. Detto questo, è possibile procedere all’attivazione di Prime se non si possiede una carta? Oltre ad utilizzare la propria carta di debito-credito, sappiate che Prime può essere attivato anche facendo affidamento ad altri metodi di pagamento, come ad esempio l’addebito diretto su un consueto conto corrente oppure utilizzando direttamente un buono Amazon.

Quanto tempo ho per pagare prime?

Se avete scelto come piano quello mensile dal costo complessivo di 4,99, anche in questa circostanza la data di scadenza – che va a pari passo con la dati di rinnovo del servizio – è prevista dopo 30 giorni dal momento dell’attivazione di Prime.

Conclusioni

Abbiamo visto quanto costa Amazon Prime 2022 e tutto ciò che c’è da sapere in merito. Ovviamente se avete qualche dubbio a riguardo non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

Consigliamo anche la lettura di quest’altra guida che parla sempre di Amazon Prime: Come disattivare il rinnovo automatico di Amazon Prime?

(Visitatori Attuali 6, 1 visite giornaliere)