Quanto costa al mese Apple Music?

Apple Music: quanto costa mensilmente?

Evidenziamo fin da subito che per tutto ciò che mette a disposizione il servizio Apple Music il prezzo da sostenere ogni mese è veramente irrisorio. Ci troviamo alla fin dei conti davanti ad un costo alla portata di tutti. Per poter fare accesso all’offerta premium del servizio della Mela Morsicata, inclusi audio lossless, testi, audio spaziale, videoclip e chi più ne ha più ne metta, è possibile passare in qualunque istante al piano individuale al prezzo di 9,99 euro mensili o al piano famiglia – quello più richiesto – con un massimo consentito di 6 account che costa al mese la cifra di 14,99 euro.

Quanto costa Apple Music annuale?

Passando invece all’abbonamento annuale del servizio Apple Music a quanto ammonta il prezzo? Oltre al piano mensile, ovviamente per i propri utenti Apple Music mette a disposizione anche un abbonamento da poter pagare all’anno – decisamente più conveniente – che costa 99 euro. Scegliendo questo tipo di abbonamento risparmierete 20 euro il che non è poco.

Cosa succede se non rinnovo Apple Music?

Una volta scaduto l’abbonamento al servizio Apple Music, non potrete più ascoltare o riprodurre niente. Per riavere il servizio funzionante al 100% dovete tassativamente rinnovare.

Dove finisce la musica scaricata da Apple Music?

Nel caso abbiate deciso di fare l’abbonamento ad Apple Music o avete deciso di rinnovare il servizio dove finisce tutta la musica che viene scaricata? Logicamente la trovate nell’app Musica, la libreria al proprio interno ha tutti i brani che avete aggiunto o scaricato dal servizio, i brani e i filmati che avete sincronizzato su iPhone, film che avete avuto modo di aggiungere da Apple Music, acquisti da iTunes Store e programmi TV.

Conclusioni

Abbiamo visto step per step a quanto ammonta il prezzo sia mensile che annuale del servizio Apple Music. Se leggendo la guida ancora avete dei dubbi o volete fare delle domande specifiche non esitate a lasciare un commento qui sotto cosi da potervi aiutare appena possibile.

