Come bloccare l’ora dell’ultimo accesso su WhatsApp? E’ questo che si domandano tantissime persone che ad oggi utilizzano la nota app di messaggistica istantanea.

Se anche voi siete fortemente interessati a tale argomento vi consigliamo vivamente di continuare la lettura di questa nuova guida. Pronti a saperne di più?

Whatsapp: come bloccare l’ora dell’ultimo accesso direttamente dall’app

Contrariamente a quanti pensano bloccare a tutti gli effetti l’orario dell’ultimo accesso sull’app Whatsapp è facile e immediato. Ci troviamo alla fin dei conti di fronte ad una procedura che può tranquillamente essere messa in atto anche da chi di tecnologica è poco esperto.

Detto ciò, per nascondere definitivamente l’ultimo accesso su Whatsapp su Android o iOS il procedimento è pressoché identico.

Bisogna infatti virare la propria attenzione sui tre puntini posti in alto a destra, selezionare successivamente la voce impostazioni, account, privacy, ultimo accesso e poi scegliere fra tre voci presenti, ovvero: tutti, nessuno o eventualmente i miei contatti. Facile vero?

Quando non si vede l’ultimo accesso su WhatsApp?

Logicamente il vostro ultimo accesso su Whatsapp se impostato bene i settaggi non si vedrà più. Tuttavia c’è da sapere che se non condividete con nessuno il vostro ultimo accesso, neanche voi sarete in grado di vedere l’ultimo accesso fatto sull’app da parte dei vostri contatti. Il contatto potrebbe anche avervi bloccato questo rimarrà sempre un mistero.

Come capire chi visualizza il tuo profilo WhatsApp?

Purtroppo ancora ad oggi come già può essere con TikTok dove è possibile vedere chi visualizza il profilo Whatsapp non permette tutto ciò. Per sapere dunque se qualcuno ci spia o guarda l’unico modo per venirlo a sapere ricade sugli stati.

Solo pubblicando uno stato si può vedere chi ci vede e a quale ora. Per farlo, bisogna andare nella schermata stato di Whatsapp, cliccare sulla voce il mio stato e di conseguenza fare un tap sul simbolo piccolo a forma di occhio che apparirà nella successiva schermata.

Potete vedere non solamente chi ha visto ciò che avete pubblicato, ma anche l’ora esatta in cui l’ha fatto.

Conclusioni

Abbiamo visto nel dettaglio come bloccare l’ultimo accesso su Whatsapp e qualche argomento ad esso collegato. Ovviamente se non vi è chiaro qualche passaggio o avete domande da fare non esitate a scriverci qui sotto cosi da potervi aiutare.

