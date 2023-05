Quali sono i limiti della carta Mooney? Se anche voi vi state ponendo questa domanda da tempo oggi siete capitati nel sito giusto. A seguire vi daremo noi tutte le info del caso. Il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di prendervi un po’ di tempo libero cosi da non perdervi alcun passaggio. Pronti?

Carta Mooney: quali sono i limiti consentiti?

Quali sono dunque i limiti che ad oggi sono consentiti ai possessori della sempre più amata carta Mooney? Entrando nello specifico il plafond massimo è pari alla somma di 20,000 euro; numero massimo di persone che possono intestarsi la carta è di 1; per quanto riguarda invece l’importo delle ricariche varia da un minimo di 10 euro fino a 150 euro per la primissima ricarica-attivazione mentre se si analizzano le ricariche successive si parla di cifre intorno ai 50 euro e 999 euro; l’importo massimo ricaricabile annuale è invece di 50.000 euro una cifra tutto sommato non male.

Come contattare un operatore Money?

Qualora abbiate problemi con la vostra carta Mooney come si contatta l’operatore per avere delucidazioni? Sappiate fin da subito che il procedimento da seguire è semplicissimo per chiunque anche per chi di tecnologia ha poca esperienza dunque non allarmatevi prima del tempo. Per poter parlare con una persona vera e propria dell’assistenza Mooney è doveroso effettuare una telefonata al seguente numero 800.813.813 di solito la risposta arriva rapidamente.

A quale banca si appoggia la carta Mooney?

Un’altra domanda alla quale è molto importante rispondere è la seguente: a quale banca si appoggia la carta Mooney? Quest’ultimo servizio di pagamento – sempre più utilizzato da ragazzi e adulti – nasce dalla fusione di Banca 5 – del gruppo Intesa Sanpaolo – e SisalPay, e si appoggia sul tradizionale circuito Visa che tutti noi conosciamo da anni.

Come cambiare numero di telefono su Money?

Una volta fatta l’iscrizione alla carta Mooney avete cambiato numero e non sapete come modificarlo? Cambiare il numero di telefono più indirizzo email abbinato al proprio account è un gioco da ragazzi. Per cambiare le credenziali di login non bisogna far altro che mettersi in contatto con l’assistenza clienti Mooney al numero 800005005 attivo tutta la settimana tranne la domenica dalle ore 9 fino alle 20. Da sottolineare, inoltre, che il cambio numero ed email della carta Mooney può essere fatto anche dall’app per telefono disponibile sia per iOS che Android procedura molto più rapida.

Conclusioni

La guida finisce qui. Per qualunque problema non esitate a scriverci qui sotto.

Consigliamo anche il seguente post:

(Visitatori Attuali 28, 1 visite giornaliere)