Quanti soldi posso prelevare con la carta Money? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questa nuova guida. Se anche voi siete interessati vi consigliamo di prendervi un po’ di tempo libero cosi da non perdervi alcun passaggio. Pronti ad iniziare?

Carta Money: quanti soldi si possono prelevare?

Senza troppi rigiri di parole con il servizio ritiro denaro Money contante è possibile ad oggi ritirare fino ad un massimo di 250 euro e un minimo consento di 25 euro. Cifre non esaltanti ma che sono più che ragionevoli per la vita di tutti i giorni. Quanti sono d’accordo?

A quale banca si appoggia la carta Mooney?

Altra domanda alla quale è molto importante rispondere è la seguente: a quale banca appoggia la carta Mooney? Quest’ultima non è altro che un servizio di pagamento che nasce direttamente dall’Unione di Banca 5 appartenente al gruppo Intesa SanPaolo e SisalPay, e va ad appoggiarsi al classico circuito Visa che tutti conoscono.

Quali sono i limiti della carta Mooney?

Quali sono i limiti della carta Mooney? Per chi non ne fosse a conoscenza il plafond massimo ammonta a 20mila euro; il numero massimo di intestatari è invece di uno; l’importo delle ricariche è il seguente: da 10 euro a massimo 150 euro per la primissima ricarica che si fa mentre per quanto concerne quelle dopo si va da 50 euro a 998,50 euro; importo massimo ricaricabile annuale: 50mila euro.

Quanto costa all’anno la carta Mooney?

A quanto ammonta il prezzo di una carta Mooney? Quest’ultima non ha alcun costo di attivazione, ma chiede solamente un canone annuale del valore di 10 euro addebitato direttamente sul conto della carta Mooney.

Quanto è sicura la carta Mooney?

La risposta è molto sicura contrariamente a quanti pensano. Ci troviamo davanti ad un istituto di moneta elettronica – IMEL -, autorizzato dalla Banca di Italia. Fra le altre cose la società viene controllata dettagliatamente da Banca 5 – Gruppo Intesa San Paolo e SG2 SPA Gruppo Sisal – come già accennato poco sopra -, due aziende molto importanti e con fama presenti sul territorio italiano.

Conclusioni

La guida termina qui. Per qualsiasi dubbio o domanda scriveteci senza alcun problema.

Consigliamo anche di leggere il seguente post: Come inserire la carta HYPE Start nel portafoglio Paypal

(Visitatori Attuali 16, 1 visite giornaliere)