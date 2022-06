Come si cambia il metodo di pagamento su Spotify? E’ difficile come procedura? La risposta è no… Il tutto è piuttosto facile e può essere messo in atto anche da chi nel mondo della tecnologia è poco esperto. Detto questo andiamo subito al sodo e iniziamo questa nuova guida che siamo certi prima o poi tornerà utile a molti di voi.

Come si cambia il metodo di pagamento su Spotify? Ecco come fare

Per poter a tutti gli effetti aggiornare o eventualmente modificare i dati di pagamento gli step che serve seguire sono semplici e intuitivi. Il primo passo da fare consiste nel fare accesso alla pagina del vostro account. Sotto il vostro piano, tappate sulla dicitura aggiorna vicino al vostro metodo di pagamento. Infine non vi rimane altro che inserire il nuovo metodo di pagamento e il gioco è fatto.

Come inserire un codice su Spotify?

Una volta visto come si cambia il metodo di pagamento su Spotify ora vediamo come invece si inserisce un codice. Riscattare un codice per un buono regalo è altrettanto facile e immediato. Il primo passo è quello di fare accesso alla pagina spotify.com/redeem e grattare con la massima attenzione la copertura del PIN sul retro del buono. Ora inserite il pin il codice presente sulla ricevuta e tappate su riscatta codice.

Cosa succede se non ho soldi per rinnovare Spotify?

Pagamento mensile non andato a buon fine? Cosa accadrà? Spotify proverà a prelevare il denaro in un giorno esagerando due, se non ci riesce per qualsiasi motivo allora sarete rivertiti in gratis. Una volta che si ritorna gratuitamente al servizio, non vi verrà più addebitato nulla fino a quando non si ripresenta manualmente a illimitati-premium.

Come pagare Spotify senza carta di credito e prepagata?

Fortunatamente è possibile pagare Spotify in diversi modi. Non solo dunque carte prepagate o credito-debito il servizio può essere tranquillamente pagato anche con Paypal, pagamento con dispositivo mobile, pagamento in base al consumo o buoni regalo.

Come pagare Spotify per un anno?

Sia i già iscritti al servizio che nuovi utenti possono pagare l’abbonamento Premium di 12 mesi al prezzo complessivo di 99 euro, dunque pagandolo a prezzo pieno solamente per 10 mesi.

Quanto costa Spotify Family annuale?

Spotify offre la possibilità di fare un abbonamento family cosi da risparmiare un po’ di denaro. Un abbonamento singolo Premium ha il costo di 9,99 euro mensili mentre per quanto riguarda un abbonamento family costa 14,99 euro al mese e lo possono utilizzare fino ad un massimo di 6 persone.

Conclusioni

Il tutorial termina qui. Se avete qualche dubbio o domanda sull’argomento di oggi non esitate a scriverci lasciando un commento qui sotto e vi risponderemo il prima possibile.

Leggete anche:

(Visitatori Attuali 6, 1 visite giornaliere)