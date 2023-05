Cosa non si può fare con la Postepay Evolution? E’ questo che ad oggi si chiedono tantissime persone. Se anche voi siete interessati a tutto questo oggi vi consigliamo vivamente di continuare la lettura di questo post. A seguire vi daremo tutte le info in questione. Pronti cari lettori di Blogiko a saperne di più? Prendetevi 10 minuti di tempo libero cosi da non perdervi alcun passaggio.

Postpay Evolution: cosa non si può fare con la carta di Poste Italiane

Per chi ad oggi non ne fosse ancora a conoscenza la carta proposta da parte di Poste Italiane, probabilmente fino ad oggi una delle più ricercate, non può in alcun modo essere utilizzata per fare bonifici o postagiri per quanto riguarda il discorso delle detrazioni fiscali, per accredito di stipendi o pensioni Inail e Inps, previdenza complementare oppure enti confluiti nell’Inps, ma anche non è possibile utilizzare la carta per incassare o fare assegni. Per maggiori info ovviamente il consiglio che vi diamo è quello di dare uno sguardo direttamente al sito ufficiale di Poste.

Quanti soldi si possono mettere su una Postepay Evolution?

Altra domanda alla quale è importante dare risposta è la seguente: quanti soldi si possono mettere su una Postepay Evolution? Cerchiamo di capirlo insieme. Salvo eventuali modifiche future il limite al giorno di ricarica per quanto riguarda una Postpay è di consueto di 1500 euro, ma ogni carica singola può essere al massimo del valore di 500 euro. Tuttavia se si prende la decisione di agire via web, si possono fare solo due ricariche al giorno verso la medesima Postpay o medesimo beneficiario, sempre non superando il tetto massimo di 500 euro per ogni operazione.

Come faccio a pagare con Postepay senza carta?

Qualora in una normale giornata non abbiate portato con voi la carta Postpay è possibile pagare anche senza la presenza di una carta? Con la tecnologia che in questi anni ha fatto passi da gigante la risposta è si. Ecco tutto ciò che c’è da sapere in merito. Il tutto è possibile con i propri telefoni… Contactless con il vostro dispositivo Android o iOS abilitato logicamente ai servizi noti come Google Pay o Apple Pay, con le vostre carte andando ad inquadrare con il vostro telefono il classico Codice QR presente nelle varie casse dei supermercati o negozi comuni convenzionati e dando l’autorizzazione al pagamento direttamente dall’applicazione.

