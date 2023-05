Quando arriva la tessera sanitaria Nuova va attivata? E’ questo che si stanno chiedendo ad oggi tantissime persone sparse in tutta Italia. Se anche voi volete capirne di più vi consigliamo di prendervi 20 minuti di tempo libero e leggere con la massima attenzione quanto fra poco riporteremo a seguire.

Quando arriva la tessera sanitaria Nuova va attivata?

Qualora la vostra Tessera Sanitaria è arrivata a casa, non dovete fare niente in quanto è stata già attivata fino alla data stabilita di scadenza che si trova sul retro. Potete in tutta tranquillità verificare voi stesso che tutto sia ok recandovi in farmacia.

Come si fa per attivare la nuova tessera sanitaria?

Se invece dovete essere voi stesso a procedere all’attivazione della nuova tessera sanitaria vediamo come fare in semplici e rapidi passaggi. Per attivare la tessera sanitaria cosi da utilizzarla come strumento vero e proprio di autenticazione serve tassativamente che il cittadino sia in possesso dei codici PIN, CIP e PUK inerenti alla propria TS-CNS attraverso gli sportelli della regione consoni a tutto ciò mostrando la tessa sanitaria e ovviamente un documento di identità in corso di validità.

Cosa vuol dire attivare la tessera sanitaria?

Analizzando nel dettaglio il processo di attivazione va ad abilitare la TS-CNS in maniera da poterla usare come strumento per accedere ai servizi via web della Pubblica amministrazione. Non serve attivare il tutto per poterla utilizzare come semplice Tessera Sanitaria, Tesserino del Codice fiscale o Tessera Europea di Assicurazione Malattia.

Cosa succede se non si attiva la tessera sanitaria?

Che la tessera sia in corso di validità o no, le prestazioni sanitarie sono tuttavia ugualmente garantite con la presentazione della classica ricetta elettronica nazionale oppure ricetta rossa che tutti noi conosciamo.

Perché attivare la tessera sanitaria in farmacia?

In molti consigliano senza ombra di dubbio di attivare la tessera sanitaria recandosi in farmacia. Perché questo? La risposta è molto semplice. Grazie alla nuova CNS è infatti possibile evitare lunghe attese andando ad evitare code e non solo per fare accesso ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni.

Conclusioni

Abbiamo analizzato tutto passo per passo. Questa guida siamo sicuri prima o poi vi servirà. Logicamente se avete dubbi o domande da fare siamo qui a vostra completa disposizione per aiutarvi. Scriveteci qui sotto cosi da essere risposti il prima possibile.

Consigliamo anche di leggere il seguente articolo: Come riattivare una SIM scaduta Vodafone

(Visitatori Attuali 13, 1 visite giornaliere)