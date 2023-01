Cosa vedono i miei contatti se elimino account Telegram? E’ questo che si chiedono ad oggi tante persone. Se anche voi state cercando di capire il tutto siete capitati nel sito giusto. A seguire vi daremo tutte le info del caso. Pronti cari lettori di Blogiko?

Telegram: cosa vedono i propri contatti se si elimina l’account?

Eliminare l’account telegram cosa comporta? Cosa accade dopo che si prende la decisione di rimuovere il tutto? Un account telegram eliminato bisogna fin da subito evidenziare è irrecuperabile: tutte le immagini, filmati, SMS e via dicendo, cosi come ogni info presente vengono eliminate una volta per tutte dai server. Solamente i gruppi con persone attive proseguono ad esistere.

Come si fa a sparire da Telegram?

Volete tenere l’account telegram ma siete intenzionati a rimanere invisibili agli altri? Cosi che nessuno vi veda? Sappiate che il tutto si può fare tranquillamente. Il primo step da seguire consiste nell’aprire l’app. Successivamente bisogna andare in impostazioni e selezionare la voce privacy e sicurezza. A questo punto scorrere fino a quando non si trova la dicitura elimina automaticamente il mio account e tappare su assente. Facile vero?

Come non far comparire il numero di telefono su Telegram?

Volete stare ancora più nascosti su Telegram? Volete avere ancora più privacy? Per chi non lo sapesse è anche possibile nascondere il proprio numero di telefono. Per nascondere il numero ai membri ad esempio di un gruppo Telegram seguite quanto ora riporteremo a seguire. Andate su Impostazioni, privacy e sicurezza, numero di telefono. Da questo punto, si possono spuntare in totale 3 voci, ovvero: i miei contatti, tutti o nessuno un po’ come già accade con l’app rivale Whatsapp.

Chi è più sicuro WhatsApp o Telegram?

E’ più sicuro Telegram o Whatsapp? Su questo discorso c’è un gran dibattito da tantissimo tempo. Cerchiamo brevemente di capirne di più. Al contrario di Whatsapp – che sicuramente è una delle app più sicure che attualmente ci siano in circolazione -, su Telegram se ad oggi non ne eravate ancora a conoscenza le chat non godono in maniera automatica della nota crittografia end-to-end.

Conclusioni

La guida termina qui. Come al solito se qualche passaggio non vi è chiaro o avete domande da fare siamo qui a vostra completa disposizione per aiutarvi. Scriveteci lasciando un messaggio qui sotto.

