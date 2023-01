Come disdire Now TV 2023 E’ questo che in gran parte ad oggi si domandano. Se anche voi siete per davvero interessati a questo importante argomento vi consigliamo di prendervi 10 minuti di tempo libero cosi da seguire step per step tutto quello che ora riporteremo qui sotto. Pronti dunque a saperne di più?

Now TV 2023: come disdire il servizio

Disdire il servizio Now TV 2023 è facile e immediato per chiunque. I passaggi da seguire sono cosi talmente facili che possono essere eseguiti tranquillamente anche da chi è poco esperto di tecnologia. Detto questo, per fare il recesso a Now TV dovrete fare accesso alla sezione area personale del sito nowtv.it e procedere all’invio di una comunicazione attraverso apposita chat al servizio assistenza.

In caso il tutto andrà per il verso giusto, Sky ridarà tutti i pagamenti ricevuti. Esistono anche altri metodi per fare il recesso del servizio ma quello da noi descritto è quello più immediato. Provare per credere.

Come contattare telefonicamente Now Tv?

Considerato che il servizio Now TV mette a disposizione per i clienti assistenza solamente attraverso chat dal sito ufficiale nowtv.it, dal momento che il tutto viene offerto rigorosamente da Sky, sarà possibile contattare l’operatore, o perlomeno provarci, al telefono digitando il seguente numero: +39 02 30801 e domandare eventuale assistenza su Now TV – non è scontato che vi aiutino -.

Quanto costa l’abbonamento a Now Tv?

Per caso avete chiesto di disdire Now TV perché dopo un periodo di prova non siete a conoscenza di quali siano i costi del servizio? Nessun problema ora vi chiariamo le idee noi: l’offerta proposta da Now TV, almeno per il momento, è accessibile tramite ticket al mese o singolo evento. I ticket al mese costano intorno ai 9,99 euro sia per quanto concerne il pacchetto Cinema sia se si parla di Intrattenimento e serie TV di ogni genere, e di 19,99 euro mensili se si scegliere il grande mondo del pallone, il calcio.

Quanto tempo ci vuole per attivare NOW TV?

A quanto ammonta il tempo di attivazione del servizio Now TV? Entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione dell’offerta, il servizio stesso vi manderà la conferma di avvenuta attivazione e potrete da quel momento in poi iniziare a guardare in streaming i contenuti desiderati.

Conclusioni

Nel tutorial odierno abbiamo visto qual’è la procedura più facile da seguire per poter disdire Now TV. Ovviamente se qualche step non vi è chiaro o avete domande da fare non esitate a comunicarci il tutto lasciando un semplice messaggio qui sotto.

