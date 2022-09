Come recuperare un account TikTok senza password? Se anche voi state cercando di capire come si fa per vostra fortuna oggi siete capitati nel sito giusto. A seguire infatti vi spiegheremo noi come fare. Pronti cari lettori di Blogiko a scoprirne di più?

Account TikTok: come recuperarlo senza password

Contrariamente a quanti pensano recuperare un account TikTok senza password non è assolutamente difficile come si crede. Gli step da seguire sono i seguenti: prima di tutto serve fare un tap sulla voce registrati, successivamente toccare la dicitura accedi in fondo alla pagina e poi selezionare usa telefono-email-nome utente. A questo punto optare per nome utente – email e toccare password dimenticata. Infine l’ultimo passo che resta da fare è quello di scegliere se reimpostare o meno la password attraverso email o classico numero di telefono.

Come accedere a un account TikTok senza password e email

Se avete intenzione di fare l’accesso a TikTok senza l’utilizzo di alcuna password da telefono agite in questo modo: aprite l’applicazione e andate sul vostro profilo. Proseguendo tappate su login con un numero di telefono e inseritelo correttamente. Scegliete di farvi mandare il consueto codice di verifica di 4 cifre via messaggio e inserite senza errori nell’apposita casella, poi proseguite senza intoppi.

Quanti account si possono creare su TikTok?

Nonostante siete riusciti ad avere accesso al proprio account TikTok volete crearne altri e sapere quanti se ne possono avere in totale utilizzando l’app? C’è da subito da evidenziare che c’è una differenza piccola rispetto ad altri social presenti in circolazione. Su Instagram tanto per citarne uno si ha la possibilità di gestire in contemporanea 5 account. Se invece siete realmente intenzionati ad utilizzare più account su TikTok, potrete farlo per un totale di 3, e per gestirne maggiormente dovrete fare la disconnessione e fare accesso con il successivo. Niente di particolarmente complicato.

Quanti anni si devono avere per avere TikTok?

Un parametro fondamentale da tenere in considerazione se si vuole utilizzare senza alcun problema TikTok è l’età. L’app è riservata almeno per il momento a tutti coloro che possiedono almeno 13 anni di età. Serve tassativamente rispettare questo requisito se non si vuole andare incontro a limitazioni o nel peggior dei casi al blocco del proprio account.

Conclusioni

La guida termina qui.

