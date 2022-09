Come annullare un ordine su Amazon già pagato? E’ una procedura complicata? Ovviamente la risposta è no e oggi in questa guida vi spiegheremo noi step dopo step come fare. Se realmente siete interessati il nostro consiglio è quello di prendervi un po’ di tempo libero e leggere con la massima attenzione quanto ora riporteremo qui sotto. Pronti cari lettori di Blogiko a scoprirne di più?

Amazon: come annullare un ordine già pagato

La procedura di un qualsiasi annullamento di un prodotto su Amazon come già accennato qualche riga sopra è molto facile. Il tutto può essere tranquillamente eseguito anche da chi nel settore tecnologico è poco pratico. Ecco il procedimento da seguire:

Tappate sulla sezione che prende il nome di I Miei ordini;

Tappate sulla dicitura contatta il venditore vicino all’ordine che avete intenzione di eliminare;

Selezionate la voce annulla ordine;

In seleziona il motivo dell’eliminazione non dovete far altro che indicare la motivazione dell’eliminazione.

Quanto ci mette Amazon a rimborsare un ordine annullato?

Di consueto, salvo imprevisti dell’ultimo secondo, entro 5 massimo 7 giorni lavorativi il cliente Amazon ottiene in maniera del tutto automatica il rimborso sul metodo di pagamento usato per quanto concerne l’acquisto del prodotto. Ovviamente qualora la tempistica dovesse allungarsi è altamente consigliato contattare l’assistenza per domandare delucidazioni.

Come si richiede il rimborso su Amazon?

Per domandare a tutti gli effetti un rimborso su Amazon bisogna: andare alla voce i miei ordini, virare l’attenzione sull’ordine fatto e selezionare un problema con l’ordine. A questo punto selezionare il vostro problema dalla lista che compare in automatico e selezionare la dicitura richiedi rimborso. Proseguendo non rimane altro che inserire i commenti nell’apposita casella di testo e selezionare la voce invia.

Come parlare con un operatore Amazon?

Qualora ci siano stati problemi con il rimborso è possibile parlare con un operatore Amazon come già detto poco sopra. Ma come fare? Facile. Una volta aperta l’app, dovete fare accesso al menu’ a scorrere fino alla dicitura servizio clienti e poi sulla voce contattarci. Potete sia optare per il messaggiare in chat, inviare un’email o eventualmente per chi lo preferisce effettuare una classica telefonata facendosi richiamare.

Conclusioni

Come visto annullare un ordine già pagato su Amazon è un gioco da ragazzi. Ovviamente se non vi è chiaro qualche passaggio siamo qui a vostra completa disposizione. Scriveteci qui sotto per essere risposti il prima possibile.

