Una delle tante domande che all’ordine del giorno si pongono moltissime persone è la seguente: come arrivare a 1000 follower su TikTok? Se anche voi state da tempo cercando di capire come fare siete capitati nel sito giusto.

A seguire infatti vi daremo qualche consiglio da seguire per aumentare i vostri seguaci sulla piattaforma. Pronti a scoprirne di più cari lettori di Blogiko? Armatevi di pazienza e prendetevi 5 minuti di tempo libero se veramente siete interessati all’argomento.

Tiktok: come arrivare a 1000 follower

Arrivare ad aumentare i propri seguaci su TikTok sicuramente non è semplice ma con un po’ di costanza le cose possono decisamente cambiare. Prima di tutto serve configurare nel miglior modo il proprio profilo. Successivamente bisogna trovare il pubblico dei vostri contenuti. Sfruttare il trend del momento, utilizzare correttamente gli hashtag e pubblicare in particolar modo negli orari giusti. Altri due consigli molto importanti risiedono anche nella collaborazione con i più importanti influencer e optare per i brani giusti puntando prevalentemente su quelli virali.

Seguendo passo per passo i consigli che vi abbiamo riportato qui sopra vedrete che con il passare del tempo – a patto che facciate video interessanti che intrattengano – i vostri follower inizieranno man mano a lievitare.

Quanti TikTok fare al giorno?

Quanti TikTok bisogna fare quotidianamente per aumentare la propria visibilità? Un filmato al giorno, massimo due, bastano e avanzano. Tuttavia su TikTok rispetto a Instagram la pubblicazione può essere leggermente più alta, ma è consigliato sempre non esagerare. Come si dice? Il troppo storpia.

Quando è meglio pubblicare su TikTok?

Più volte TikTok ha mostrato che i follower sono decisamente attivi fra le ore 16 e 18. In queste ore appena menzionate è più probabile che un filmato postato sulla piattaforma per le diverse interazioni possa finire virale.

Come aumentare follower con hashtag?

Il miglior metodo prevede l’uso di un numero di hashtag che si aggiri intorno alla decina, scelti fra quelli che maggiormente si vanno ad adattare alla propria foto che si sta pubblicando. Tra le altre cose è meglio usarne sempre differenti, provando e riprovando, non aggiungendo sempre i medesimi soprattutto se su un filmato hanno funzionato poco portando a poche visualizzazioni.

Conclusioni

Aumentare i propri follower su TikTok richiede pazienza. Solo cosi se veramente lo si vuole si possono ottenere risultati concreti. Per qualsiasi problema o domanda non esitate a scriverci lasciando un messaggio qui sotto.

