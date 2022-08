Come eliminare account Twitter dal cellulare? Se anche voi dopo tanto vi siete stufati di Twitter e state seriamente pensando di rimuovere l’account siete capitati nel sito giusto. Fra poco vi spiegheremo step dopo step come fare.

Pronti dunque a scoprirne di più cari lettori? Prendetevi un po’ del vostro tempo libero e leggete con attenzione quanto ora riporteremo qui sotto.

Contrariamente a quanti pensano eliminare un account Twitter dal proprio dispositivo cellulare è molto facile e intuitivo. Ci troviamo di fronte ad una procedura che può tranquillamente essere eseguita anche dai meno esperti di tecnologica. Fatta questa piccola premessa arriviamo al dunque.

Per eliminare un account twitter dal proprio telefono bisogna innanzitutto virare la propria attenzione nell’angolo in alto sulla sinistra, fare un tap sull’icona del menu’ o sull’immagine del profilo, dunque successivamente selezionare la voce impostazioni e privacy dal menu’ a discesa.

A questo punto fare un tap su account e scorrere la pagina. Infine non rimane altro che fare un tap sulla dicitura disattiva il tuo account e il gioco è fatto. Facile vero?

Tanti si domandano anche se sia possibile o meno rimuovere il proprio account Twitter senza aver a portata di mano alcun tipo di credenziali. La risposta è si a patto di aver aggiunto in precedenza un numero di telefono verificato all’account Twitter da dover rimuovere.

Una volta rimosso il proprio account Twitter senza aver più alcun tipo di iscrizione è possibile cercare le persone? Cerchiamo di capirne di più. Facendo accesso alla pagina principale di Twitter.com apparirà una schermata nella quale, se si fa un tap alla voce elenco comparirà in automatico una lista di profili pubblici che si possono visualizzare senza necessità di registrare un profilo sul social. Quanti di voi ne erano a conoscenza?

Conclusioni

Come fino a questo momento avete constatato personalmente rimuovere un account Twitter dal proprio cellulare non richiede chissà quale dote. Ovviamente se seguendo la guida qualche passaggio non vi è chiaro o avete domande da fare non esitate a scriverci lasciando un messaggio qui sotto. Alla prossima!

