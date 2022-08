Come cancellare i giochi in Nintendo Switch lite

Come cancellare giochi Nintendo Switch lite? E’ questo che ad oggi si domandano moltissimi amanti della console di casa Nintendo. Per chi fosse realmente interessato all’argomento vi invitiamo caldamente a continuare la lettura di questa nuova guida che siamo certi prima o poi vi tornerà utile. Pronti ad iniziare?

Nintendo Switch Lite: ecco come eliminare i videogiochi

Gli step da seguire per poter una volta per tutte eliminare un titolo su Nintendo Switch Lite sono semplici e intuitivi per chiunque. In poche parole ci troviamo davanti ad una procedura che può tranquillamente essere eseguita anche da coloro che nel mondo tecnologico hanno poca esperienza. Fatta questa doverosa premessa, tutto ciò che bisogna fare è fare accesso alla scherma principale della console, selezionare un videogame di proprio interesse e successivamente premere sull’apposito tasto per poterlo definitivamente disinstallare. Facile vero?

Come cancellare i dati di salvataggio di un gioco su switch?

Altra domanda interessante alla quale è importante dare risposta è la seguente: come eliminare o gestire i dati di salvataggio dei videogiochi sulla console di casa Nintendo? Anche in questa circostanza la procedura da seguire è facilissima e rapidissima. Agendo direttamente dal menu’ Home, selezionate la voce impostazioni di sistema. Ora scorrete verso giù e selezionate la dicitura Gestione dati, poi cancella i dati di salvataggio. Selezionate il titolo per il quale siete per davvero intenzionati a eliminare i dati di salvataggio.

Come liberare lo spazio su switch?

Liberare spazio su Switch è complicato? La risposta è no e ora vi spiegheremo noi come si fa. Per poter liberare spazio su memoria di sistema, andate in impostazioni di sistema, gestione dati, cancella i dati di salvataggio. I dati presenti come aggiornamenti, software scaricati, immagini e cosi via… si vanno ad immagazzinare su una scheda microSD o memoria di sistema per questo di tanto in tanto è consigliato fare spazio se si vuole scaricare altro.

Quanti GB di memoria ha la Switch?

Rispetto a qualche anno fa la console di Nintendo ha conquistato più utenti tuttavia una delle prime cose che si notano è la memoria limitata. L’unità infatti è caratterizzata di 32GB di memoria interna. Una quantità che ai tempi d’oggi è considerata a dir poco irrisoria, se si prende in seria considerazione anche lo spazio che viene usato dal sistema operativo della console.

Come spostare i giochi Switch su SD?

Facendo affidamento al menu’ Home, selezionate la voce impostazioni di sistema. Proseguendo scorrete verso giù e selezionate Gestione dati, dunque sposta dati fra console e scheda microSD. Selezionate i dati che volete spostare, dunque optate per la voce Ok e il gioco è fatto.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso cancellare giochi Nintendo Switch lite è semplice e rapido. Per qualsiasi problema o domanda siamo qui a vostra completa disposizione per aiutarvi. Lasciate un messaggio qui sotto se avete necessità di aiuto.

