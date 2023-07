In questa nuova guida cercheremo di dare risposta ad una delle domande che maggiormente si sentono sul mondo del web, ovvero: Quanto tempo ci vuole per attivare Amazon Prime? Andiamo dunque a scoprirlo insieme passo per passo.

Se anche a voi interessa per davvero questo argomento vi consigliamo vivamente di prendervi un po’ di tempo libero cosi da non perdervi alcun passaggio. Pronti lettori di Blogiko?

Amazon Prime: quanto tempo ci vuole per attivare il servizio?

Entrando nello specifico fin da subito l’abbonamento al servizio Amazon Prime può essere annuale o eventualmente mensile tutto questo varia in base alle proprie preferenze. Può essere annullato quando lo si desidera, e anche riattivato in seguito, quante volte volete. Quanto tempo dunque ci vuole per attivare Amazon Prime? Di solito salvo imprevisti l’attivazione è istantanea, su un account già esistente.

Quanti account si possono collegare ad Amazon Prime?

Quanti account possono essere utilizzati in contemporanea con Amazon Prime? La risposta è ufficiale è tre. Facendo un breve riepilogo, si può usare lo stesso Account Amazon prime su 3 dispositivi in contemporanea, a scelta fra smart TV, console, smartphone ecc…; Non è invece possibile vedere il medesimo contenuto su più di 2 dispositivi per volta. Che ne pensate?

Come faccio a sapere se ho attivato Amazon Prime?

Come si riesce a sapere se il proprio servizio Amazon Prime è attivo o c’è stato qualche problema? Potete vedere e gestire le iscrizioni e abbonamenti Amazon agendo direttamente dalla sezione abbonamenti e iscrizioni. In iscrizioni e abbonamenti, vedrete una lista delle iscrizioni attive, scadute o annullate. Potrete anche vedere le info sulle iscrizioni, fra cui prezzo di rinnovo e data.

Conclusioni

La guida è arrivata al termine. Speriamo vivamente che per un motivo o l’altro possa tornarvi utile. Se avete dubbi o domande non esitate a scriverci qui sotto cosi da potervi aiutare il prima possibile.

Consigliamo anche di leggere il seguente post sempre a tema Amazon: Come si fa a cancellare l’account su Amazon?

(Visitatori Attuali 11, 1 visite giornaliere)