Come si fa a disdire l’abbonamento Netflix? Se anche voi da tempo vi state ponendo la seguente domanda oggi siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi passo per passo come fare il tutto. Pronti lettori di Blogiko? Accomodatevi sulla sedia di casa cosi da non perdervi alcun passaggio.

Netflix: come disdire l’abbonamento

Disdire l’abbonamento al servizio Netflix è facile e immediato per tutti anche per coloro che nel mondo tecnologico hanno poca dimestichezza. Per riuscirci bisogna prima di tutto fare acceso al sito netflix.com/cancelplan inserendo prima di continuare le proprie credenziali. A questo punto bisogna selezionare la voce completa la disdetta. L’abbonamento terminerà una volta finito il ciclo di fatturazione e non riceverete in alcun modo più nessun addebito.

Quanto costa disdire abbonamento Netflix?

A quanto ammonta il costo per quanto concerne la disdetta dell’abbonamento Netflix? Cerchiamo nel dettaglio di dare risposta a questa domanda fra le più ricercate nel mondo di Internet. La disdetta del servizio Netflix non ha per il momento alcun prezzo, salvo l’obbligo di dover pagare il servizio al termine del mese. Una volta richiesta la disdetta, non vi verrà più addebitata alcuna quota di abbonamento, a meno che non prendiate la decisione di riattivare l’account in un secondo momento.

Come parlare con un operatore di Netflix?

Avete problemi con la disdetta dell’abbonamento Netflix? Il consiglio principale che ci sentiamo di darvi è quello di mettervi immediatamente in contatto con un operatore cosi che possa in men che si dica risolvere ogni vostro problema. Se dunque siete abbonati a Netflix, accedete direttamente all’applicazione del servizio e attenetevi alla procedura che indicheremo a seguire: toccate la dicitura altro o profilo, toccate aiuto e tappate infine sul tasto chat o chiama in base alle vostre preferenze.

Conclusioni

Il tutorial termina qui. Per qualsiasi problema siamo a vostra completa disposizione.

Consigliamo anche: Come ci si abbona a Netflix e quanto costa?

(Visitatori Attuali 14, 1 visite giornaliere)