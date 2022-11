Quanto costa riparare una PlayStation 4? A quanto ammontano a tutti gli effetti prezzi per aggiustare la console di casa Sony?

Se anche voi siete interessati a tale argomento vi consigliamo vivamente di prendervi 10 minuti di tempo libero e proseguire con la lettura di questa nuova guida che siamo sicuri tornerà utile a tanti di voi. Pronti a scoprirne di più?

PS4: quanto costa riparare la console?

Ovviamente la PS4, anche non essendo l’ultima console di casa Sony, è molto utilizzate ancora da tantissime persone per questo i prezzi di riparazione sono ancora abbastanza elevati. Detto questo, quanto costa dunque riparare tale console? Di consueto tutto dipende dal tipo di danno ma di solito la cifra che viene richiesta dai tecnici ammonta da un minimo di 80 euro fino ad un massimo di 140 euro se si parla di servizi di riparazione effettivi, da pagare al momento della restituzione della console riparata.

Quanto costa riparare analogico PS4?

Altro problema che si presenta spesso e volentieri quando si ha la console PS4 è la rottura del joypad. La parte che si rovina più facilmente è sicuramente l’analogico. Quanto costa riparare il tutto? Sia se si tratta dei pulsanti che gommini il prezzo è sempre lo stesso, ovvero 25 euro. Conti alla mano, in parole povere, se si deve aggiustare tutto il joypad tanto vale acquistarne un nuovo non credete?

Quanto costa pulire la PlayStation 4?

Altra domanda che spesso e volentieri si sente sul web ma anche in giro è la seguente: quanto costa pulire la console PS4 di casa Sony? Come ben saprete di tanto in tanto è fondamentale pulire la console. Questo perché? La risposta è molto semplice perché la polvere con il tempo andrebbe a rovinare il dispositivo non rendendolo più performante come un tempo. Fatta questa doverosa premessa, a quanto ammonta quindi il costo di pulizia? Si parla di cifre che spaziano dai 35 a massimo 40 euro inclusa IVA.

Cosa fare se la PlayStation 4 non si accende?

Che procedura serve seguire se la PS4 tende a non accendersi più? Il primo consiglio è ovviamente quello di riaccendere la console o tenerla spenta per qualche minuto. Spegnete del tutto la PS4 tenendo premuto il pulsante di accensione. Aspettate che la spia dell’alimentazione non lampeggi più, dunque eliminate il cavo di alimentazione e lasciate la Playstation spenta per almeno mezz’ora.

A questo punto serve ricollegare la PS4 provando ad avviare la modalità provvisoria per vedere se almeno essa funziona. Qualora tutto vada per il verso giusto riavviate la console e godetevela. Qualora dovessero presentarsi ulteriori problemi l’unica soluzione è quella di affidarsi all’assistenza.

Conclusioni

