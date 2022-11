Come azzerare i dispositivi DAZN? E’ questo che si chiedono ad oggi tantissime persone. Se anche voi siete fortemente interessati a tale argomento vi consigliamo vivamente di prendervi 5 minuti di tempo libero e continuare la lettura di questo post. Pronti dunque a saperne di più?

Dazn: come azzerare i dispositivi, la procedura completa

Contrariamente a quanti pensano azzerare i dispositivi presenti su Dazn è un gioco da ragazzi. La procedura che stiamo per proporvi può tranquillamente essere eseguita anche da chi di tecnologia ha poca esperienza.

Detto questo per rimuovere i dispositivi sulla piattaforma il primo step che dovete seguire consiste nel fare accesso alla sezione che prende il nome di Il mio account, dunque successivamente virate l’attenzione sulla dicitura dispositivi.

Arrivati a questo punto se avete realmente raggiunto il limite massimo di dispositivi che si possono registrare su Dazn dovrete ovviamente eliminarne uno a vostro piacimento. Una volta provveduto a disabilitare tutte le sessioni, selezionate la voce rimuovi dispositivo vicino al dispositivo che volete realmente eliminare. Facile vero?

Quanti utenti possono vedere DAZN contemporaneamente?

Dazn, nota piattaforma di streaming sportiva che in questi anni è cresciuto esponenzialmente diventando un vero punto di riferimento per chi ama il mondo del calcio, consente ad oggi il collegamento di un solo account fino a 6 dispositivi per quanto concerne il Piano Plus e fino a 2 dispositivi se si fa affidamento al piano Standard.

Come ci si cancella da DAZN?

Rimossi i dispositivi su Dazn e venuti a conoscenza di quanti utenti in contemporanea possono guardare il servizio state seriamente pensando di cancellare l’abbonamento? Se realmente ne siete sicuri al 100% continuate a leggere quanto ora riporteremo a seguire.

Una volta inserite in maniera corretta le credenziali di accesso – in questo caso parliamo di username e password – avrete logicamente accesso ai dati dell’account. Nella sezione inerente all’abbonamento, tappate sulla voce disdici abbonamento. Selezionate a questo punto la motivazione per il quale volete annullare la sottoscrizione a Dazn e poi cliccate su conferma disdetta.

Conclusioni

La guida cari lettori di Blogiko termina qui. Se non vi è chiaro qualche passaggio o semplicemente avete delle domande da fare siamo qui a vostra completa disposizione per aiutarvi. Basta lasciare il messaggio qui sotto e verrete risposti il prima possibile.

