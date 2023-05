Come ci si abbona a Netflix e quanto costa? Cerchiamo di dare risposta a una delle domande che in questi anni spopolano di più Ci troviamo davanti ad un argomento molto ricercato sia da giovani e non. Se dunque siete veramente interessati una volta per tutte a togliervi qualsiasi dubbio a riguardo vi consigliamo vivamente di seguire con la massima attenzione quanto fra poco riporteremo qui sotto. Pronti lettori di Blogiko?

Netflix: come ci si abbona al servizio e quanto costa

Iniziamo subito con il dire che ci sono attualmente 4 piani di abbonamento Netflix: il piano standard è di 12,99 euro, poi troviamo il piano base da 7,99 euro, 17,99 euro mensili per quanto riguarda il piano Premium fino ad arrivare al nuovo tipo di abbonamento base con pubblicità che costa soli 5,49 euro al mese disponibile nel nostro paese dal 3 novembre 2022.

Quante persone possono vedere Netflix con un account?

Ovviamente il piano che permette a più persone di guardare Netflix è quello Premium che costa anche di più. Vi da l’opportunità di avere fino a 4 account e 6 dispositivi collegati nei quali guardare film ecc… Ciò vuol dire che potete usare in contemporanea l’abbonamento con chi desiderate come amici, parenti e via dicendo.

Quale piano di Netflix conviene?

Logicamente alla domanda quale piano Netflix conviene viene da se rispondere quello base. Alla fin dei conti stiamo parlando della versione più low-cost di tutte 7,99 euro mensili – escludendo il piano da 5,49 se non vi infastidisce pesantemente la pubblicità -. Mette a disposizione la possibilità di vedere ogni serie TV e film su un solo display alla volta ma non esiste alcun’altra limitazione riguardo ai contenuti. Da provare.

Come aggiungere una persona su Netflix?

Volete aggiungere una persona su Netflix ma non sapete dove mettere le mani? Nessun problema scopriamo come fare step per step. Direttamente agendo dalla pagina gestisci profili, optate per la voce aggiungi un profilo. Sull’applicazione mobile del servizio di Netflix per iOS e Android, dovete cliccare sull’icona del profilo o altro, poi di seguito selezionate Gestisci Profili. Selezionate aggiungi un profilo e il gioco è fatto.

Conclusioni

Siamo arrivati al termine di questa interessante guida che speriamo vi possa prima o poi tornare utile. Per qualunque dubbio o domanda siamo qui a disposizione.

Consigliamo anche questo post sempre a tema Netflix: Come modificare il metodo di pagamento su Netflix

(Visitatori Attuali 14, 1 visite giornaliere)