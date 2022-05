Come disattivare il rinnovo automatico di Amazon Prime? Se avete attivato il servizio in questione contrariamente a quanti pensano sappiate che disattivarlo è veramente un gioco da ragazzi. Per capire come fare vi consigliamo vivamente di continuare la lettura di questo nuovo articolo.

Amazon Prime: come disattivare il rinnovo automatico

Come già accennato qualche riga sopra disattivare il rinnovo automatico di Amazon Prime è facilissimo. Per chi ancora eventualmente non ne fosse a conoscenza l’iscrizione al servizio del più noto e-commerce in circolazione si va a rinnovare in maniera del tutto automatica di anno in anno. Se non avete più voglia che l’iscrizione si rinnovi, dovete tassativamente selezionare sul vostro account l’opzione non rinnovare in modo che non verrà più fatto alcun addebito sulla carta di credito da voi stesso inserita.

Come faccio dunque a cancellare l’iscrizione di Amazon Prime?

Il primo passo che dovete mettere in atto consiste semplicemente nel fare accesso al vostro account Amazon introducendo in maniera corretta password ed email. Andando avanti dovete virare l’attenzione nella sezione che prende il nome di account e liste che rimane esattamente situata in alto sulla destra. Arrivati a questo punto optate per la dicitura il mio Amazon prime e da qui non dovete far altro che tappare sulla voce annulla iscrizione oppure rinuncia ai benefici offerti dal servizio Amazon Prime.

Cosa succede se non rinnovo Amazon Prime?

Ovviamente qualora decidiate di non rinnovare il servizio Amazon Prime non succede assolutamente niente. In poche parole, ci sarà una interruzione temporanea del servizio, poi se non farete alcuna disdetta Amazon si prenderà la briga di prelevare l’addebito appena caricherete denaro all’interno della carta.

Come avete constatato pure voi disdire il servizio proposto da Amazon è molto facile. I passaggi sono cosi rapidi e semplici che possono essere seguiti senza alcun problema anche da chi nel settore Internet è poco esperto. Per qualsiasi dubbio o domanda siamo a vostra completa disposizione.

