Design e innovazione nelle nuove stazioni meteo Explore Scientific

Dallo stile ricercato del modello WSH4501, con display in vetro trasparente, alla completezza e connettività di WSH4103, i nuovi prodotti miscelano al meglio qualità tecniche, versatilità ed estetica.

Torino, 19 settembre 2022 – Explore Scientific, azienda specializzata in orologi e dispositivi meteo innovativi, affidabili e di alta qualità, annuncia l’arrivo sul mercato italiano di due nuovi modelli di stazioni meteo: la Glass LCD Weather Station (WSH4501) e la Smart Weather Station (WSH4103).

Distribuiti in Italia da Nital, entrambi i prodotti sono dedicati a chi desidera tenere sotto controllo le caratteristiche climatiche interne ed esterne, come la temperatura dell’aria e l’umidità, oppure spingersi avanti nel tempo attraverso affidabili previsioni future. Appassionati di meteo, chi lavora all’aria aperta o vive in continuo spostamento trovano nelle Weather Station Explore Scientific un valido supporto alla programmazione delle attività quotidiane.

Glass LCD Weather Station WSH4501 si contraddistingue per un buon mix di design e tecnologia. Il prodotto vanta un display sottilissimo in vetro trasparente, nel quale vengono riportate tutte le informazioni di rilievo per l’utente.

Si tratta quindi di una stazione meteo ideale per chi intende miscelare forma e funzione, impreziosendo l’arredo di casa con un elemento di alta tecnologia. Tra le sue caratteristiche distintive, la lettura della pressione barometrica e la visualizzazione della temperatura e dell’umidità all’interno e all’esterno, con supporto fino a 3 sensori (di cui 1 incluso) e ricezione fino a 100 metri di distanza per gli ambienti più ampi.