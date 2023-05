Come funziona Twitch? Anche voi siete curiosi di sapere di cosa si tratta cosi da non avere più alcun dubbio in merito? Bene oggi siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi il tutto passo per passo. Pronti cari lettori di Blogiko?

Twitch: come funziona il servizio?

Per chi ad oggi non ne avesse mai sentito parlare Twitch non è altro che una piattaforma di live streaming che appartiene ad Amazon, chiamato lo Youtube dei videogames. Rispetto ad anni fa Twitch è diventato un servizio sempre più conosciuto e utilizzato sia da adulti che ragazzi. Qui gli utenti possono guardare in live altre persone mentre giocano ai videogiochi che amano, commentare con gli spettatore attraverso le chat disponibili o eventualmente trasmettere in streaming il proprio gioco a chi si collega cosi da dare consigli e non solo.

Quanti follower servono per guadagnare su Twitch?

Quanti fan servono per guadagnare su Twitch? Ebbene si con il servizio è possibile anche guadagnare. Scopriamo come… Prima di tutto un canale deve dimostrare di avere una certa costanza caso contrario manco viene preso in considerazione, il che vuol dire trasmettere come minimo anche 500 minuti in un mese e, al tempo stesso, avere almeno una settimana di trasmissione nel medesimo lasso di tempo: a questo va ad aggiungersi la media di almeno 3 spettatori in contemporanea nell’ultimo mese e tanti altri fattori. Detto questo, una volta avuti i follower che servono per guadagnare – sicuramente più di 10.000 – i guadagni possono raggiungere anche 1000 euro e molto più. Cosa ne pensate?

Cosa non si può far vedere su Twitch?

Cosa non si può trasmettere su Twitch? Anche in questo caso ci troviamo davanti ad un argomento molto importante da non sottovalutare per nessuna ragione al mondo se non si vuole essere bannati. Il servizio non consente video che rappresentano, celebrano, sostengono o incoraggiano il terrorismo, o persone e atti estremisti che siano di origine violenta.

Quanto durano le live su Twitch?

Se da poco avete avviato la vostra carriera da streamer e siete pronti a immergervi in questo mondo, potrete tenere salvate le diretta per due settimane. Se, invece, siete utenti Prime o Turbo o eventualmente avete raggiunto lo status di Partner del servizio Twitch, le vostre live streaming rimarranno disponibili per 2 mesi.

Conclusioni

Quanti di voi sapevano tutti questi argomenti riguardanti Twitch? Se avete qualche dubbio o domanda non esitate a comunicarcelo qui sotto. Alla prossima! Continuate a seguirci.

