Come aggiungere una nuova Postepay su app? Se da settimane state cercando di capire come si fa e non ne avete mai cavato piede oggi siete nel posto giusto. A seguire vi spiegheremo noi come si fa passo per passo. Per non perdervi alcun passaggio vi consigliamo vivamente di prendervi un po’ di tempo libero cosi da leggere con attenzione ogni singolo passaggio. Pronti?

Nuova Postepay: come aggiungere la carta su app

Iniziamo con il sottolineare che aggiungere una nuova Postepay su app è facile e immediato. Ci troviamo davanti ad un procedimento talmente banale che può essere eseguito anche da chi di tecnologia ha poca pratica. Detto questo non ci rimane che iniziare. Per poter aggiungere un’altra carta sull’applicazione Postepay, serve prima di tutto accertarsi di abbinare il medesimo numero telefonico collegato alla carta primaria quella principale. Una volta avuta e abilitata la nuova carta di Poste Italiane, questa comparirà in automatico sulla schermata iniziale dell’applicazione.

Quante carte PostePay si possono avere?

Altra domanda alla quale è doveroso dare risposta è la seguente: quante carte Postepay si possono avere? Cerchiamo di capirlo insieme. Fino ad oggi, salvo eventuali modifiche in futuro, ogni persona può avere fino ad un massimo di 3 carte Postepay. La carta vale 5 anni, ed il massimo che ci si può depositare equivale a 30 mila euro una somma niente male non siete d’accordo?

Che differenza c’è tra la Postepay e la Postepay Evolution?

Che differenza c’è tra la Postepay e la Postepay Evolution? A questa domanda è importantissimo dare risposta cosi da capire le reali diversità che ci sono tra le due carte. Analizzando in primis la carta Postepay base – quella standard – si possono spendere giornalmente massimo 500 euro sia offline che online. Se invece si decide di attivare la più avanzata carta Postepay Evolution, si possono spende al giorno ben 3.500 euro anche in questa circostanza sia offline che via web. A questo punto si capisce da soli che la Postepay evolution è decisamente meglio.

Quanto costa la Postepay al mese?

Non c’è alcun costo da pagare al mese se si vuole essere possessori di una carta Postepay. Il canone che bisogna pagare è solo annuale ed equivale alla cifra di 15 euro ed è presente solamente qualora si sia fatta richiesta dell’Iban. Non sono previsti costi per la richiesta della carta alle Poste.

Conclusioni

La guida lettori di Blogiko è giunta al termine. Se avete dei dubbi o domande da fare scriveteci qui sotto cosi da potervi rispondere il prima possibile.

