Perché Windows 11 è lento? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questa nuova guida che siamo sicuri tornerà utile a molti di voi. Se veramente siete interessati a scoprire il tutto vi consigliamo vivamente di prendervi un po’ di tempo libero cosi da non perdervi alcun passaggio. Pronti cari lettori di Blogiko?

Windows 11: perché il sistema operativo è lento?

Perché quindi tantissime persone spesso si lamentano della lentezza di Windows 11? Logicamente i casi sono diversi ma noi ora vi diremo quelli che avvengono con maggior frequenza. Il primo consiglio per velocizzare il nuovo sistema operativo di Windows è quello di procedere all’aggiornamento del driver che riguarda la grafica per risolvere l’avvio non rapido di Windows 11. Se il vostro computer è più lento del possibile dopo un update, potrebbe dipendere che c’è una compatibilità bassa fra l’ultimo update di Windows e i driver del vostro PC, in particolar modo il driver della grafica.

Come rendere Windows 11 più veloce?

Altra domanda alla quale è importante rispondere è la seguente: come rendere Windows 11 più veloce? Ecco le migliori procedure da seguire che non vi deluderanno per nessuna ragione al mondo. Il primo consiglio è quello di procedere alla disattivazione degli effetti visivi. Proseguendo attivare il piano di alimentazione ed estendere eventualmente l’unità C per rendere il sistema operativo più rapido. Attivare il senso di archiviazione e disattivare i programmi di avvio. Disattivare anche le varie app di avvio e le notifiche. Come ultimo consiglio pulire i file temporanei ed eliminare tutto ciò che non utilizzate frequentemente.

Come ottimizzare la RAM su Windows 11?

Come ottimizzare al massimo la RAM su Windows 11 cosi da avere un PC più rapido? Ci sono tantissime soluzioni ma per voi abbiamo racchiuso le 5 che secondo noi sono le più importanti. La prima è la chiusura di programmi e app in esecuzione non necessari. Disattivare i programmi all’avvio e deframmentare di tanto in tanto l’hard disk regolando le performance migliori. Risolvere il comune errore del File System del Disco e aumentare la memoria virtuale.

Conclusioni

A quanti di voi Windows 11 va lento? I nostri consigli vi sono serviti o il vostro PC è veramente andato e presenta problemi molto più gravi? Fateci sapere la vostra esperienza lasciando un messaggio qui sotto.

Consigliamo anche la lettura di quest’altra guida sempre a tema Windows 11: Come determinare la potenza del segnale Wi-Fi su Windows 11

(Visitatori Attuali 14, 2 visite giornaliere)