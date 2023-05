Come si fa lo SPID da casa? E’ questo che ad oggi si domandano gran parte delle persone. Il tutto contrariamente a quanto sembra è un gioco da ragazzi e ora nel tutorial odierno vi spiegheremo noi passo per passo come agire. Pronti cari lettori a scoprirne di più su questo delicato argomento? Il nostro consiglio per non avere dubbi su niente è quello di prendere 5 minuti del vostro tempo libero e leggere con attenzione quanto ora riporteremo.

Spid da casa: ecco come si fa

Fare lo Spid da casa è molto facile e intuitivo per chiunque anche per chi nel settore tecnologico è poco esperto. Per avere lo Spid direttamente dalla propria abitazione o in mobilità basta effettuare il download sul proprio telefono di un’apposita applicazione rilasciata totalmente gratis. Stiamo parlando di PosteID e le istruzioni da seguire sono le seguenti: i cittadini devono essere tassativamente in possesso di un passaporto italiano o una carta di identità elettronica valida e dovranno riprendere con il telefono i documenti e la propria faccia.

Dove posso andare a fare lo SPID?

Nonostante tutto non siete stati in grado di fare lo SPID da casa e non sapete dove andare per attivare il tutto? Nessun problema ora ve lo diciamo noi. Per avere i propri dati di accesso SPID dovete rivolgervi a servizi come Intesa, Poste, Register, Namirial, Infocert, Aruba, Lepida, TIM, Sielte e via dicendo. Parliamo di Identity Provider che mettono a disposizione del cliente differenti modalità per domandare e avere in un batter d’occhio lo SPID, potete optare per il servizio che maggiormente si avvicina alle vostre reali necessità.

Spid in farmacia? Si è possibile anche qui

Lo Spid eventualmente per questioni di comodità è possibile farlo anche all’interno di una qualsiasi farmacia. Il costo è di 3 euro, al quale serve aggiungere il prezzo di un tradizionale lettore di smart card, nel caso non ne abbiate già uno in vostro possesso, da poter eventualmente acquistare nei negozi di elettronica specializzati.

Quanto tempo ci vuole per fare la SPID?

Altra domanda che si sente spesso in giro è la seguente: quanto tempo ci vuole per fare lo Spid? Il tempo varia in base al gestore. In media, salvo imprevisti dell’ultimo secondo, le procedure impiegano da 10 massimo 20 minuti ma tale tempistica varia anche in base alla modalità di riconoscimento che si sceglie.

Quanto costa lo Spid?

Il costo è in media dai 10 euro a salire. Ad esempio, nonostante inizialmente era gratis, le Poste Italiane propongono attualmente il servizio al prezzo di 14.50.

Conclusioni

Speriamo vivamente con questa nuova guida di avervi schiarito i dubbi sullo Spid. Per qualsiasi dubbio o domanda siamo a vostra completa disposizione per aiutarvi.

