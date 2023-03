Come determinare la potenza del segnale Wi-Fi su Windows 11

Forse non lo sai ma la potenza del segnale wifi incide direttamente sulle prestazioni della tua connessione ad internet. Inoltre, un altro aspetto da considerare è che su Windows 11 sarai in grado di controllare in qualsiasi momento la potenza del segnale e capire se il router sta performando correttamente oppure se ci sono muri o oggetti che incidono sul segnale.

Pertanto, il nostro suggerimento è quello di controllare il segnale del wifi affinché tu possa ottenere le migliori prestazioni possibili dalla tua connessione e integrare a ciò anche l’uso di qualche VPN che offre un periodo di prova gratuito per poter accedere ad un maggior grado di sicurezza quando navighi su internet. In ogni caso, nelle prossime righe, capiamo insieme come determinare la potenza del segnale wifi su Windows 11 nei modi più semplici che conosciamo.

Controlla la potenze del segnale wifi dalla barra delle applicazioni

Il modo più veloce e più semplice per determinare la potenza del segnale wifi è quello di utilizzare la barra delle applicazioni. In particolare, ti basterà passare il cursore sull’icona del wifi nell’angolo in basso a destra e controllare il segnale: maggiore è il numero di barre, più forte sarà il segnale della tua connessione.

Nel caso in cui volessi controllare il segnale anche delle reti vicine, dovrai cliccare sui tasti Windows + A per poter aprire il pannello delle impostazioni rapide e avere una panoramica di tutte le altre opzioni.

Controlla la potenza del segnale dalle impostazioni

Un altro modo piuttosto semplice per capire a che punto è la potenza del segnale della tua connessione wifi lenta è quello di andare in Impostazioni. Quindi, per prima cosa fai click su Start e poi sull’icona a forma di ingranaggio. Successivamente, seleziona Rete e Internet e poi clicca su Wifi. Anche in questo caso, l’icona a sinistra darà contezza della potenza del segnale e, cliccando su Mostra Reti disponibili, capirai a che livello è il segnale anche delle altre reti.

Utilizza il pannello di controllo

Il terzo modo a tua disposizione per verificare la potenza del segnale è quello di visitare la sezione Pannello di controllo del tuo computer. Per farlo, non dovrai far altro che usare i tasti Windows + R e aprire il comando esegui. All’interno dell’unica sezione in cui digitare del testo, inserisci la parola controllo e poi fai click su Ok.

Fatto questo, il prossimo passo è quello di utilizzare un menu a discesa nell’angolo in alto a destra e scegliere le icone più grandi. Clicca su Centro connessioni di rete e condivisione e poi, anche in questo caso, l’icona del wireless mostrerà la potenza della tua connessione wifi.

Sfrutta le potenzialità di task manager

Task manager di Windows è uno strumento dalle potenzialità plurime. Una delle sue destinazioni di utilizzo è proprio quella di usarlo per controllare la potenza del segnale della tua connessione wifi.

Per prima cosa, quindi, premi CTRL + Maiusc + Esc per aprire Task Manager e poi utilizzare il riquadro a sinistra per passare alla sezione dedicata alle prestazioni. Infine, non ti resta che cliccare su Wifi e capire con la voce Potenza del Segnale, se la tua connessione è performante o meno.

Utilizza il prompt dei comandi

Un’alternativa decisamente più complicata è quella di utilizzare il prompt di comandi che ti consente di accedere ad una situazione decisamente più puntuale. Quindi, clicca su Start e poi seleziona Terminale. Successivamente, clicca su Si e utilizza il comando “netsh wlan mostra le interfacce” per controllare la potenza del segnale wifi. A differenza di quanto avveniva precedentemente, in questo caso avrai come valore una percentuale e non le barre del wifi. Ecco perché potrai avere una panoramica più puntuale del segnale della tua connessione wifi.

Conclusioni

Insomma, le modalità attraverso cui sei in grado di controllare la potenza della tua rete wifi sono decisamente numerose. Tutto ciò che devi fare è scegliere l’alternativa che più si addice alle tue capacità di utilizzo del computer. Come avrai letto, alcune di queste opzioni sono davvero semplici e anche se non sei un grande esperto di PC potrai capire in un batter d’occhio se la tua connessione ad internet sta raggiungendo le prestazioni da te desiderate.

Il nostro suggerimento è sempre quello di fare un check periodico delle prestazioni in maniera tale da comprendere se ci sono dei problemi ed eventualmente agire subito per risolverli affinché tu possa tornare a navigare su internet con velocità e senza interruzioni.

