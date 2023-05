Come sbloccare iPhone 14 bloccato? Se avete acquistato il nuovo top di gamma di casa Apple ed improvvisamente si è bloccato e siete in panico perché non riuscito a sbloccarlo vi consigliamo di continuare la lettura di questo post. A seguire vi spiegheremo noi come fare passo per passo. Pronti cari lettori di Blogiko?

iPhone 14: come sbloccare il dispositivo bloccato

Iniziamo con l’evidenziare che sbloccare il nuovo iPhone 14 di Apple quando è bloccato è facile e immediato per chiunque dunque non allarmatevi prima del tempo. Detto questo, per fare il tutto dovete innanzitutto premere e rilasciare velocemente il pulsante per alzare l’audio. Premete a questo punto e rilasciate sempre in maniera veloce il pulsante per abbassare l’audio. Tenete premuto il pulsante posto di lato. Rilasciatelo, quando sul display compare in automatico il logo della Mela Morsicata. Nella maggior parte dei casi agendo nel modo in cui vi abbiamo descritto si riesce a sbloccare un iPhone 14 bloccato. Provate e fateci sapere come è andata.

Come si resetta un iPhone 14?

Qualora il metodo spiegato sopra non dovesse funzionare come si resetta un iPhone 14 cosi da farlo tornare nuovo di zecca? Scopriamolo insieme. Andate in impostazioni, generali, trasferisci o inizializza iPhone – inizializza. Optate per l’opzione: attenzione: se selezionate l’opzione chiamata inizializza contenuto e impostazioni, sappiate che verrà rimosso tutto quindi il consiglio in questi casi è quello di fare prima un bel backup cosi da non perdere niente.

A cosa serve formattare il telefono?

Nel miglior dei casi serve a far tornare nuovo il dispositivo rendendolo anche più veloce unica pecca come già accennato qualche riga sopra è il fatto che vengono eliminati tutti i dati presenti nella memoria. La formattazione di un iPhone, infatti, elimina in maniera virtuale tutti quanti i dati presenti sul prodotto stesso, rendendo dunque l’iPhone o il supporto di memoria quasi come se fosse stato appena comprato in negozio.

Conclusioni

Abbiamo visto come sbloccare un iPhone 14 di Apple bloccato e tutti gli argomenti correlati. Ovviamente come sempre evidenziamo che qualora doveste avere problemi di ogni genere o domande da fare perché magari vi è sorto qualche dubbio siamo qui a vostra completa disposizione per aiutarvi. Contattateci tranquillamente cosi da avere risposta appena possibile.

