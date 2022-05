Eliminare account playstation 5 come si fa? E’ difficile eseguire questo tipo di operazione? La risposta è no, gli step in questione possono essere tranquillamente eseguiti anche da chi nel mondo tecnologico – in questo caso delle console – ha poca esperienza.

Se dunque siete veramente interessati a sapere come si rimuove un account nella nuova console di casa Sony non vi resta che prendervi un po’ di tempo libero e continuare la lettura di questo post.

Account Playstation 5: ecco come rimuoverlo

Rimuovere una volta per tutte un account Playstation 5 è un gioco da ragazzi. Il primo passo consiste nel fare accesso alla propria console, successivamente virare l’attenzione in impostazioni selezionando la piccola icona di ingranaggio situata in alto sulla destra del display. Passate di seguito alla voce utenti e account. Scendete fino a che non trovate la dicitura utenti e rimuovete per sempre il vostro account che non volete più andando nell’icona a forma di cestino e dando conferma dell’eliminazione tappando semplicemente su OK.

Come visto tutto molto semplice, la procedura è facilissima e intuitiva per chiunque.

Come creare un nuovo account su PS5?

Una volta eliminato il vostro vecchio account Ps5 siete pronti per crearne uno nuovo ma non sapete come fare? Non vi allarmate anche in questo. Creare un nuovo account Playstation 5 contrariamente a quanti pensano è abbastanza facile. Vediamo insieme come fare passo per passo.

Il primo passo consiste nell’andare a gestione account e selezionare successivamente la voce crea nuovo account. Seguite le indicazioni mostrate sul display. Una volta creato l’account vi arriverà la classica email di verifica. Ora potete fare accesso a Playstation Networl dal browser web, dalla console o eventualmente facendo direttamente affidamento alla console.

Come mettere 2 account su PS5?

Riuscire in tutto ciò è piuttosto semplice e immediato, serve virare l’attenzione nel tradizionale menu’ impostazioni, selezionare la voce utenti e account, scendere fino a quando non si trova la dicitura altro e, in conclusione, fare un tap su condivisione console e riproduzione offline.

Come cambiare indirizzo email su PlayStation Network?

Una volta cambiato il vostro account volete anche modificare l’indirizzo email su Playstation Network e non sapete come fare? Tranquilli cari lettori, ora vi spieghiamo noi come fare.

Fate accesso a impostazioni, successivamente utenti e account e infine account. Ora selezionate ID di accesso – indirizzo e-mail -. Inserite correttamente il vostro nuovo indirizzo email e fate un tap sulla voce salva. Potrebbe essere richiesto di inserire di nuovo la password.

Conclusioni

Come avete avuto modo di constatare voi stesso la rimozione di un account Playstation 5 è semplicissima. Tutti i passaggi da seguire sono di una facilità unica. Speriamo vivamente con questa nuova guida di avervi aiutato e tolto dei dubbi sull’argomento. Se ancora non vi è chiaro qualcosa o avete domande da fare non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

