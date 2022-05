Come cambiare DNS su PS5? E’ questo che da un anno a questa parte si stanno domandando tutti coloro che hanno avuto modo e fortuna di avere la nuova console di casa Sony. E’ davvero cosi complicato modificare i DNS su PS5? La risposta è no.

Ora a seguire vedremo insieme dei brevi step che vi permetteranno di farlo. Pronti cari lettori a scoprirne di più?

DNS su PS5: ecco come cambiarli

Contrariamente a quanti pensano cambiare i DNS sulla console di Sony è un gioco da ragazzi. Ci troviamo alla fin dei conti davanti ad una procedura che può perfettamente essere seguita anche da chi di tecnologica ha poca esperienza dunque non allarmatevi e seguite alla lettera quanto ora riporteremo.

Il primo passo che dovete mettere in atto consiste nel passare alla rete che state usando sulla console e successivamente selezionare il tutto. Direttamente dal menu’ selezionate la voce impostazioni avanzate e verranno fin da subito fatte vedere le impostazioni avanzate per quella precisa rete. Selezionate la dicitura impostazioni DNS e impostate manualmente. Per avere i DNS migliori in termini di velocità fate una ricerca su Google che vi consiglierà senz’altro i più performanti e utilizzati ad oggi per giocare online.

Come migliorare connessione su PS5?

Anche dopo il cambio dei DNS volete avere una connessione ancora più rapida? Tranquilli, anche in questo caso ci sono dei piccoli ma efficaci accorgimenti da prendere. Vediamo insieme quali.

Il primo consiglio che vi diamo è quello sempre di tenere costantemente aggiornato il firmware della vostra console di gioco. Di seguito controllate la larghezza di banda di Internet e modificate come già accennato poco sopra le impostazioni DNS. La connessione LAN-CABLATA può essere utile molto meglio della classica connessione WI-FI. Altro step importante per migliorare la connessione quando si gioca online è quello di non mettere a scaricare niente. La gestione dei download sulla vostra console Sony è molto importante. Scaricate ciò che vi serve quando non dovete giocare e vedrete che la connessione sarà di gran lunga più performante.

Come risolvere errore DNS PS5?

La connessione anche dopo il cambio de DNS su PS5 non tende per nessuna ragione al mondo a migliorare? Come si risolvono gli errori DNS? Il più delle volte appare l’errore NW-102307 e viene mostrato quando si verifica un errore di comunicazione. Il messaggio che appare spesso è che il server DNS non si può usare. Nella maggioranza dei casi, il tutto può essere riparato riavviando semplicemente la PS5 o ricontrollando la connessione Internet della vostra console Sony.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso cambiare i DNS su Play 5 è un gioco da ragazzi. Un po’ di pazienza e tutti possono riuscirci senza alcun problema. Ovviamente qualora abbiate dubbi o domande da fare non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

