Come ripristinare iPhone 13 come nuovo?

iPhone 13 come ripristinarlo a nuovo

Contrariamente a quanti pensano la procedura da seguire è semplicissima. Ripristinare iPhone 13 come nuovo è un gioco da ragazzi il tutto può tranquillamente essere eseguito anche da coloro che nel mondo tecnologico sono poco esperti dunque niente panico.

Il primo step da mettere in atto consiste nel virare la propria attenzione in impostazioni, generali e ripristina. A questo punto serve selezionare cancella tutto il contenuto e le impostazioni. Se non avete fatto ancora alcun tipo di backup del proprio iPhone, sappiate che vi verrà tassativamente domandato di farlo toccate su cancella.

Una volta seguiti alla lettera i passaggi che vi abbiamo riportato poco sopra il vostro iPhone 13 tornerà come nuovo quando appena tolto dalla confezione di vendita. Ovviamente è bene sottolineare che senza alcun backup disponibile perderete ogni vostro dato come contatti, foto, video ecc…

Come resettare un iPhone 13 senza password?

Non ricordate più la password del vostro iPhone 13 e non potete riportarlo in alcun modo alle condizioni di fabbrica? Nessun problema, fortunatamente anche in questo caso c’è un metodo efficace per riuscirci.

La cosa fondamentale da avere a portata di mano è un PC o un altro dispositivo, proseguendo andate su icloud.com/find1 e fate accesso con il vostro ID Apple. Tappate su tutti i dispositivi. L’iPhone immediatamente dovrebbe comparire in automatico nella lista. Non vi rimane altro che selezionarlo, poi infine fare un tap sulla voce ripristina iPhone.

Come resettare iPhone 13 senza password ID?

Per un motivo o l’altro non ricordate neanche più il vostro ID? Nessun panico cari lettori anche in questa circostanza per fortuna esiste una soluzione. Il primo step da effettuare consiste nell’avviare iTunes sul PC e collegare il vostro iPhone al PC con un qualsiasi cavo USB funzionante. Poi di seguito spegnete il vostro iPhone. Premete e tenete premuto il tasto Home per circa 3 esagerando 4 secondi. Premete il tasto di alimentazione e il pulsante Home e teneteli premuti per un tempo pari a 10 secondi. Tutto molto facile e veloce.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso ripristinare l’iPhone 13 di casa Apple riportandolo cosi alle impostazioni di fabbrica è un gioco da ragazzi. La procedura da seguire è facilissima. Ci sono tanti metodi per riportare a nuovo il vostro dispositivo per questo basta seguirne uno di quelli da noi descritti e non dovrete avere alcun problema.

Ovviamente per qualsiasi problema o dubbio siamo a vostra completa disposizione per darvi una mano. Ciò che dovete fare è quello di lasciare un messaggio qui sotto in modo da aiutarvi il prima possibile.

