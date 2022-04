Disattivare “Ok Google” completamente è possibile? Quali sono i passaggi da seguire per riuscirci? Cerchiamo di scoprirne di più su questo delicato argomento che sta a cuore a tantissime persone.

Se veramente siete interessati a tutto ciò il nostro consiglio è quello di prendervi un po’ di tempo libero e proseguire nella lettura di quanto ora riporteremo qui sotto.

Ok Google come disattivarlo completamente

Contrariamente a quanti pensano disattivare del tutto Ok Google è un gioco da ragazzi. Alla fin dei conti, senza troppi rigiri di parole, ci troviamo davanti ad un qualcosa che può tranquillamente essere eseguito anche da chi nel mondo della tecnologia è poco esperto.

Per mettere in atto l’operazione di cui vi stiamo parlando, dovete prima di tutto virare la vostra attenzione nell’apposito menu’ impostazioni del sistema operativo Android e andare successivamente a fare un semplice tap sulla voce app.

A questo punto nella schermata che si apre in automatico, fate un clic sulla relativa icona alla app Google, di seguito selezionate la dicitura che prende il nome di autorizzazioni dalla schermata che si apre e spostate sulla voce Off la piccola leva inerente al microfono. Tutto molto facile e veloce vero?

Come togliere il riconoscimento vocale?

Altra domanda che si chiedono in tanti alla quale rispondiamo in questa nuova guida è la seguente: come togliere il riconoscimento vocale? Anche in questa circostanza ci troviamo di fronte a dei passaggi estremamente semplici da seguire. Vediamo un po’ come agire.

Anche qui si inizia con il prendere in mano il proprio telefono Android. Poi aprite l’app Google e tappate la dicitura altro. Tappate proseguendo la dicitura impostazioni e fra le impostazioni toccate su Voce e Voice Match.

Arrivati fino a qui dalla schermata che compare non dovete far altro che procedere alla disattivazione dell’opzione Accedi con Voice Match per poter a tutti gli effetti procedere alla disattivazione del comando Ok Google.

Come cambiare il nome di Ok Google?

Vi siete mai posti la domanda se è possibile o meno modificare a proprio piacimento il nome Ok Google? Se si, sappiate che tutto questo è possibile. Con la tecnologia che ad oggi ha fatto passi da gigante potete anche questo. Scopriamo insieme come fare.

Cambiare il nome di Ok Google è facilissimo. Ovviamente se dopo aver visto la procedura avete qualche dubbio o problema non esitate a comunicarcelo lasciando semplicemente un messaggio alla fine dell’articolo.

Fatta questa premessa, per cambiare il nome di Ok Google serve ovviamente essere in possesso di un tablet o smartphone con a bordo il sistema operativo Android. Proseguendo aprite le impostazioni dell’assistente, in alternativa potete anche puntare sulla voce impostazioni assistente.

Toccate informazioni di base Nickname modifica e apportate la modifica del nome in base ai propri gusti personali. Cliccate su Ok e il gioco è fatto.

Conclusioni

Disattivare “Ok Google” completamente o cambiarne il nome è molto semplice. Speriamo vivamente che il tutorial di oggi vi sia stato utile.

