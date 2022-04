Una delle tante domande che ad oggi si fanno molte persone è la seguente: come cancellare account amazon? Qual’è la procedura da seguire per riuscirci in tutta semplicità? Andiamo a scoprirlo insieme in questo nuovo post che siamo sicuri tornerà utile a gran parte di voi.

Account Amazon: ecco come cancellarlo

Contrariamente a quanti pensano eliminare una volta per tutte il proprio account Amazon è un gioco da ragazzi. Ci troviamo di fronte ad una procedura che può essere eseguita senza alcun problema da chiunque. Detto questo, ecco quali sono i passi da seguire:

In primis serve ovviamente fare accesso al sito Amazon. Successivamente bisogna tappare sulla voce aiuto e virare la propria attenzione su ulteriori informazioni. Da qui tappare su contattaci e di seguito su prime e altro.

Proseguendo selezionare accesso e impostazioni di sicurezza dal primo menu’ a discesa e infine selezionare la dicitura chiudere il mio account dal menu’ numero due a discesa. Tutto molto facile.

Cosa succede se chiudo account Amazon?

A cosa si va incontro qualora si prenda la decisione di chiudere il proprio account Amazon? La chiusura comporta in pratica anche la disattivazione dell’abbonamento Prime qualora lo abbiate e, di seguito, la perdita di ogni vantaggio proposto e l’accesso ai diversi servizi che sono presenti all’interno dell’abbonamento, come Amazon Prime Music, Video, film acquistati e noleggiati e cosi via.

Come disconnettere Amazon da tutti i dispositivi?

Una volta disattivato il proprio account Amazon qual’è la procedura da seguire se si vuole disconnettere il servizio da ogni dispositivo? Anche in questo caso gli step da seguire sono molto facili e veloci.

Se volete disconnettervi per davvero da un qualsiasi dispositivo al quale non volete più accedere, fate accesso al vostro account Amazon attraverso qualsiasi browser desideriate e visitate la pagina che prende il nome i miei contenuti e dispositivi. Nella scheda chiamata dispositivi, optate per il dispositivo presente nella lista e selezionate annulla registrazione.

Quanto tempo ci vuole per chiudere un account Amazon?

Tornando a parlare della chiusura dell’account Amazon a quanto ammonta il tempo di eliminazione definitiva? Il tutto accade dopo 72 ore lavorative, l’account trascorso il tempo appena menzionato verrà rimosso e, con lui, tutto quello che è legato. La procedura è irreversibile, quindi dal momento che in chat si conferma la chiusura non è possibile più tornare indietro. Per questo prima di chiudere un account Amazon pensateci per bene cosi da non avere alcun rimorso.

Come recuperare account Amazon chiuso?

Amazon chiuso come recuperare il proprio account? Esiste un modo per riuscirci? La risposta è si. Se non volete magari creare un altro account fornendo di nuovi tutti i dati sappiate che potete recuperare quello vecchio.

Per poter sbloccare il vostro account Amazon servirà tassativamente contattare l’azienda, in tre diverse maniere: per telefono basterà chiamare il numero 800 145 851 e optare per l’opzione 2 dopo aver ascoltato attentamente la voce registrata, via mail o via chat. Tre modi facili e intuitivi.

Ovviamente se seguendo il post vi viene qualche dubbio o avete domande da fare non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

Da leggere anche: Amazon Game On: nuovo servizio disponibile su Apple Store!

(Visitatori Attuali 13, 2 visite giornaliere)