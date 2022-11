Proteggere il proprio computer da eventuali attacchi informatici è molto importante. È però, talvolta, complesso scegliere tra i diversi software che esistono in commercio.

Ebbene, per questo motivo bisogna valutare con attenzione tutte le caratteristiche del prodotto scelto, nonché quelle del sistema operativo, in modo tale da trovare il tipo di software più adatto alle proprie esigenze. Di certo, uno dei software più diffusi e validi è Norton Security.

Questo software è in grado di proteggere il computer e tenere lontano malware, nonché tentativi di phishing. Tra gli altri software più quotati vi è anche Norton 360. In realtà, è molto simile all’altro software di casa Norton. Scopriamo insieme quali sono le differenze tra i due prodotti.

Le differenze tra Norton Security e Norton 360

Qual è la differenza tra norton security e norton 360? Ebbene, entrambi i software che permettono di garantire la sicurezza dei PC sono assolutamente di altissima qualità e garantiscono una tutela del computer soddisfacente.

La sicurezza di tutti e due i pacchetti della società Norton è pressappoco la stessa. In realtà, bisogna scegliere tra i due facendo una distinzione tra i tipi di minacce da cui ci si vuole proteggere, nonché dalla struttura stessa del computer o del dispositivo mobile interessato.

Di certo, Norton 360 offre più servizi rispetto alla versione di Norton Security.

Le caratteristiche di Norton Security

Norton Security è un ottimo software che promette di difendere i dispositivi informatici da minacce digitali come malware, trojan virus, ramsamware, hacker e non solo. Inoltre, garantisce anche degli aggiornamenti automatici molto utili.

Questo prodotto è dotato di un firewall per cui controlla il traffico di rete, nonché di filtro antispam e la protezione dell’internet banking. Poi, offre anche la sicurezza della webcam safecam.

Le caratteristiche di Norton 360

Norton 360 è più completo come software antivirus. Innanzitutto, oltre ai servizi già offerti da Norton Security, mette anche a disposizione degli utenti un gestore di password e una VPN illimitata, ovvero una rete protetta che sta diventando sempre più popolare.

Grazie a questa rete si ha la possibilità di navigare in anonimo su internet e di proteggere i propri dati. Poi, offre anche il salvataggio online dei file sul vostro PC in modo tale da tenere tutto sotto controllo. Oltre quindi alle funzioni già previste da Norton Security ha dei servizi extra che lo rendono più potente.

Di certo, la protezione che viene offerta è, come promette il nome stesso, a 360 gradi.

Quale scegliere tra Norton Security e Norton 360

Se volete scegliere un antivirus per i vostri dispositivi mobili di certo Norton è la scelta ideale in ogni caso. Norton Security e Norton 360 come abbiamo visto, garantiscono entrambi un’ottima tutela. Bisogna però specificare che conviene comprare Norton 360 nel caso in cui si ha la necessità di avere una protezione anonima con una VPN sicura sulla rete Wi-Fi pubblica o condivisa.

Poi è utile anche per i computer a uso familiare, in quanto, dà una visione d’insieme e un controllo sul comportamento di navigazione dei vostri figli perché dotato di un’apposita funzione. Insomma, questo sistema è più adatto ed è consigliabile, soprattutto, per coloro che cercano una protezione “gold.

In alternativa, Norton Security rappresenta sicuramente una delle migliori soluzioni esistenti per riuscire a proteggere la propria navigazione domestica.

Può interessare anche il seguente articolo: Kaspersky: ecco come disattivare l’antivirus se vi sta creando problemi

(Visitatori Attuali 6, 1 visite giornaliere)