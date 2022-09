Cosa succede se non rinnovo PlayStation Plus? E’ questo che ad oggi si chiedono tantissimi videogiocatori della console di casa Sony. Se anche voi avete da tempo questo dubbio e volete saperne di più merito per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto.

A seguire cercheremo di togliervi ogni dubbio a riguardo sull’argomento. Pronti a scoprirne di più?

Playstation Plus: cosa accade se non si rinnova il servizio?

Cosa accade se il servizio cosi dal nulla viene sospeso? Per quanto concerne il gioco online, questo verrà ovviamente stoppato fino a quando il servizio non verrà riattivato. Questo sta a significare che non potrete più giocare con gli amici ne avere accesso ai vari contenuti multiplayer di specifici titoli. Non potrete neanche beneficiare dei due giochi gratuiti che vengono rilasciati mensilmente.

Quanto costa il Plus da 1 anno?

A quanto ammonta il servizio di Playstation Plus? I prezzi sono veramente irrisori. La versione Essentials ha un prezzo mensile che si aggira sui 8,99 euro, ogni tre mesi invece sono 24,99 euro invece annualmente si deve sborsare la cifra di 59,99 l’anno. Playstation Plus Extra invece costa 39,99 euro ogni 3 mesi, 99,99 euro annui o eventualmente 13,99 euro mensili.

Come fare il plus senza carta di credito?

In molti videogiocatori si domandano se sia possibile o meno fare il Plus senza dover necessariamente avere a portata di mano una carta di credito. La risposta è si. Il primo step per poter a tutti gli effetti ricaricare il proprio portafoglio PSN senza l’utilizzo di una comune carta di credito è quello di procedere all’acquisto di una Gift Card Playstation, il tutto si può tranquillamente fare recandosi presso un qualunque negozio specializzato – come ad esempio può essere il famoso Gamestop -, ma anche nei supermercati più importanti della propria città o in qualche tabacchino.

Come disattivare l’abbonamento PlayStation Plus?

Qualora il rinnovo dell’abbonamento PlayStation Plus non dovesse davvero interessarvi più potete disattivarlo senza alcun problema. Come fare in questi casi? Gli step da seguire in questo caso sono facilissimi e immediati per chiunque anche per chi nel mondo tecnologico è poco esperto.

Il primo passo da mettere in atto consiste nell’andare in impostazioni, gestione account, informazioni sull’account e di seguito virare l’attenzione sulla voce abbonamenti Playstation. A questo punto non bisogna far altro che selezionare l’abbonamento che si vuole annullare e selezionare la dicitura annulla abbonamento. Semplice vero?

Conclusioni

Abbiamo visto cos accade se non si rinnova il servizio PlayStation Plus e tutti gli argomenti ad esso correlati. Ovviamente come sempre se avete dubbi in merito o domande da fare siamo a vostra completa disposizione per aiutarvi. Contattateci lasciando un messaggio qui sotto.

