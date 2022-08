Come vedere gli aggiornamenti PS5? E’ veramente complicato come si dice? La risposta è ovviamente no e oggi vi spiegheremo noi come fare passo per passo senza troppi step. Anche se siete poco esperti di tecnologia non vi allarmate il tutto è abbastanza facile e intuitivo.

Aggiornamenti PlayStation 5: ecco come vederli e scaricarli

Verificare la versione del software di sistema è molto semplice. Il primo passo da mettere in atto consiste nell’andare in impostazioni, sistema, software di sistema e infine informazioni sulla console. Da qui in tutta tranquillità è possibile controllare quale versione del software di sistema è presente sulla propria console di gioco. Se è installata la versione più recente disponibile, viene mostrata la voce aggiornato.

Come fare gli aggiornamenti della play anche quando è spenta?

Anche in questa circostanza i passaggi da seguire sono di una semplicità unica. Andate sulla voce impostazioni, impostazioni di giochi-app e dati salvati e infine puntate l’attenzione sulla dicitura aggiornamenti automatici. Abilitate l’opzione scaricamento automatico o eventualmente se la voce non è disponibile quasi sicuramente comparirà la seguente: installazione automatica in modalità di riposo.

Come velocizzare gli aggiornamenti su PS5?

Qualora ultimamente vi siete resi conto che i download degli aggiornamenti su PS5 sono diventati estremamente lenti potete cercarli con piccoli accorgimenti di renderli decisamente più veloci. Anche qui il primo passo da compiere è quello di entrare nelle impostazioni, successivamente rete e selezionare sempre la voce impostazioni. Optate per configura connessione Internet e proseguendo scorrete fino alla fine e cliccate su configura manualmente. Selezionate Utilizza un cavo LAN e selezionate la voce DNS. Apportate modifiche al DNS primario inserendo correttamente i numeri 8.8.8.8.

Perché non riesco ad aggiornare la Play?

Se l’update di sistema che state scaricando è bloccatelo dovete tassativamente riavviarlo. Se il problema continua, effettuate il download di aggiornamento di seguito su una qualsiasi unità USB e seguite alla lettera le istruzioni presenti che vi compaiono. Usando un Mac o computer, create una cartella dal nome PS5-PS4 su un’unità USB formattata in FAT32.

Conclusioni

Vedere gli aggiornamenti PS5 come constatato da voi stesso è facile e immediato. Se seguendo la guida non vi è stato chiaro qualche concetto non esitate a farcelo sapere cosi da potervi aiutare.

