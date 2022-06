Come scaricare un gioco dalla raccolta ps5? E’ questo che a gran voce si chiedono ad oggi moltissimi videogiocatori che da poco hanno acquistato la nuova console di Sony.

Detto ciò, sappiate che fare il tutto è un gioco da ragazzi ci troviamo davanti ad una procedura che può senza problemi essere messa in atto anche da chi nel settore tecnologico in particolar modo quello dei videogiochi è poco esperto.

Pronti cari lettori a scoprirne di più? Accomodatevi e leggete con la massima attenzione quanto ora riporteremo a seguire.

Scaricare un gioco dalla raccolta PS5: ecco come fare

Contrariamente a quanti pensano effettuare il download di un qualsiasi gioco dalla raccolta PS5 è veramente facile e veloce. Il primo step da mettere in atto consiste nel fare accesso al sito Playstation.com e selezionare successivamente la voce My Playstation – raccolta di giochi, o eventualmente aprire direttamente Playstation App e selezionate la dicitura Raccolta di giochi – acquistato. Selezionate a questo punto il videogioco che volete scaricare dalla lista degli acquisti fatti e infine optate per la voce scarica. Selezionate la console collegata sulla quale volete effettuare il download del videogames.

Come scaricare contenuti aggiuntivi PS5?

Una volta scaricato un gioco a proprio piacimento dalla raccolta PS5 un’altra domanda che sorge spontanea è la seguente: come scaricare contenuti aggiuntivi dalla console di casa Sony? Anche in questo caso gli step da seguire sono estremamente facile e intuivi.

Potete in tutta tranquillità trovare i contenuti aggiuntivi disponibili nella pagina della panoramica del videogioco nella vostra raccolta dove sono presenti tutti i titoli o mettendo in atto una ricerca sullo Store Playstation.

Dove si trovano i download su PS5?

Nella PlayStation 5 dove si trovano i download? Per fare accesso alla cronologia dei giochi scaricati dalla console targata Sony, toccate il tasto PS in qualsiasi istante lo riteniate più opportuno per mostrare la riga di icone del centro di controllo nella parte bassa del display. Evidenziate la dicitura caricamenti-download, non altro che la freccia rivolta verso giù, dunque di seguito premete X per vedere il download in corso o quelli già presenti.

Come funziona il preordine su PlayStation Store?

Vi piace un gioco e volete aggiungerlo alla lista dei download? Come funziona il preordine sullo store Playstation? Andiamo ad analizzare il tutto passo per passo.

Potete fare la prenotazione di qualche prodotto su PlayStation Store prima che esca in commercio. Per fare il tutto, non dovete far altro che cercare un titolo e successivamente selezionare effettua la prenotazione. Vi verrà immediatamente addebitato un importo e la prenotazione verrà mostrata nella vostra personale raccolta, sullo Store PlayStation o PlayStation App.

Conclusioni

Abbiamo visto quanto sia facile scaricare un gioco dalla raccolta PS5 e tutti gli argomenti ad esso collegati. Ovviamente se avete qualche problema o domanda da fare siamo qui a vostra completa disposizione per aiutarvi.

Consigliamo anche la lettura di quest’altra guida molto interessante sempre a tema PS5: Come cambiare DNS su PS5?

(Visitatori Attuali 9, 1 visite giornaliere)