Come si cancellano i giochi su Xbox One?

Giochi Xbox One: ecco come si eliminano

Eliminare i giochi su Xbox One è un gioco da ragazzi. Contrariamente a quanti pensano il tutto può essere tranquillamente eseguito anche da chi nel settore tecnologico è poco esperto.

Detto questo, il primo passo da eseguire consiste nel fare accesso alla schermata Home premendo il tasto Xbox presente sul Joypad. Proseguendo bisogna selezionare I miei giochi e app ed evidenziare il contenuto che si intende disinstallare.

Arrivati a questo punto premete l tasto Menu’ presente sul joypad e selezionate la dicitura gestisci gioco o gestisci app. Premete di nuovo il tasto Menu’ situato sul Joypad e selezionate la voce disinstalla.

Come cancellare i salvataggi su Xbox One?

Una volta disinstallato il gioco su Xbox One che non vi interessa più come si possono eventualmente eliminare anche i salvataggi rimasti? Anche in questo caso il tutto è piuttosto facile e intuitivo e ora vedremo insieme come fare.

Agendo direttamente dalla Home selezionate la voce I miei giochi e app. Evidenziate il videogioco, premete il tasto uE3EC menu’ sul joypad, dunque di seguito selezionate Gestisci gioco e add-on-. Selezionate la casella Dati salvati e dunque optate per il salvataggio da rimuovere.

Come fare Backup salvataggi Xbox?

Qualora non vogliate perdete alcun salvataggio sulla vostra Xbox come fare? Facile basta eseguire un backup niente di più. Premete il tasto Xbox quadrato per aprire il pannello e andare alla dicitura profilo e sistema – impostazioni – sistema – backup e trasferimento – esegui backup e seguite le indicazioni mostrate sul display per procedere al salvataggio del backup. Semplice vero?

Come cancellare giochi su Xbox Series S?

Spostiamo ora l’attenzione su un’altra console di casa Microsoft, ovvero la Xbox Series S ad oggi molto popolare. In questo caso come si elimina un videogames?

Anche qui è tutto intuitivo e alla portata di tutti. Il primo step consiste nel premere il tasto Xbox quadrato sul joypad per poter automaticamente aprire il pannello che vi interessa.

Ora selezionate profilo e sistema, impostazioni, sistema e area di memorizzazione. Nella schermata che appare chiamate gestisci dispositivi di archiviazione, selezionate la voce cancella giochi definitivamente.

Conclusioni

Abbiamo visto come si eliminano i giochi su Xbox One ma anche sulla versione Series S. Logicamente se avete qualche dubbio o domanda non esitate a comunicarcelo lasciando un commento qui sotto.

