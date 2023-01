Come trasferire un sito WordPress da un dominio ad un altro? E’ difficile tale procedura? Se siete interessati a saperne di più su questo interessante e ricercato argomento vi consigliamo vivamente di prendervi del tempo libero cosi da leggere con la massima attenzione quanto fra poco scriveremo qui sotto. Pronti dunque ad iniziare questo nuovo tutorial?

WordPress: come trasferire un sito da un dominio ad un altro

Migrare WordPress da un dominio ad un altro è un gioco da ragazzi. Contrariamente a quanti pensano la procedura da seguire è di una semplicità unica per tutti anche per chi nel mondo tecnologico ha poca esperienza. Fatta questa doverosa premessa, iniziamo con gli step: il primo passo da fare è quello di fare una copia in locale del vostro sito attraverso FTP.

Proseguendo effettuate il download del backup del database MySQL e impostate il nuovo hosting. Personalizzate il file chiamato wp-config e modificate il database MySQL. Ora caricate il sito sempre via FTP e come ultimo passaggio importate il database WordPress sulla nuova piattaforma Hosting da voi scelta. Facile vero?

Come cambiare autore WordPress?

Una volta trasferito il vostro sito su un altro Hosting volete anche sapere come iniziare la modifica degli autori? Come cambiare nome, modificare nome dell’autore di un post ecc..? Anche in questa circostanza i passi da seguire sono di una facilità unica.

Vediamo insieme come fare. Per cambiare l’autore di un articolo esistente nel vostro sito, andate nella sezione chiamata amministrazione di WordPress-articoli. Tappate su modifica rapida – autore e dal menu’ a tendina che appare optate per il nuovo autore; tappate in conclusione su aggiorna.

Come modificare la slide su WordPress?

Volete anche modificare la slide su WordPress ma non sapete dove mettere le mai? Nessun problema. Sempre dal vostro sito con sopra installato WP virando l’attenzione nel back-end alla dicitura Aspetto – personalizza trovate il customizer dove si può cambiare come meglio si crede l’immagine demo dello slider.

Quanto costa fare un sito con WordPress?

Qualora non riusciate a far nulla iniziando dal trasferimento del sito e tutto ciò che le interessa potete sempre fare affidamento ad un’agenzia. In questo caso a quanto ammontano i costi? Lavorando con un’agenzia di una certa caratura, il prezzo medio per progettare a dovere un sito WP base oscilla dai 5.000 euro fino ad arrivare anche a cifre mostruose di 30.000 euro, mentre per quanto concerne la realizzazione di qualcosa di più sofisticato e personalizzato il prezzo base inizia anche dai 15.000 euro fino ad arrivare anche a 60.000 euro e oltre.

Conclusioni

