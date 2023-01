Come si crea un widget personalizzato su iPhone? E’ questo che si domandano moltissimi possessori del dispositivo di Apple. Se anche voi siete fortemente interessati all’argomento vi consigliamo vivamente di prendervi un po’ di tempo libero e continuare la lettura di questa nuova guida che siamo certi tornerà utile a tanti di voi. Pronti dunque ad iniziare?

iPhone: come si crea un widget personalizzato

Contrariamente a quanti pensano procedere alla creazione di un widget personalizzato su iPhone è un gioco da ragazzi. La procedura può essere tranquillamente eseguita anche da chi di tecnologica è poco pratico. Iniziando dai widget di base, tutto è semplice e intuitivo: vi basta tenere premuto su una qualsiasi area vuota della schermata Home, fare un clic sul tasto +, scorrere verso giù, fare un clic sul riquadro Foto e successivamente premere sul tasto aggiungi Widget.

Come aggiungere widget su schermata di blocco iPhone?

Altra domanda che spesso si sente in giro è la seguente: come aggiungere widget su schermata di blocco iPhone? Anche in questo caso tutto è molto semplice. Tenete premuta la schermata di blocco fino a quando viene mostrato il tasto personalizza, nella parte bassa, dunque di seguito fate un tap su personalizza. Toccate il riquadro sotto l’ora per poter aggiungere una volta per tutte widget alla schermata di blocco. Toccate o eventualmente trascinate i widget che avete intenzione di aggiungere.

Come mettere un app come widget?

E’ anche possibile mettere una qualunque applicazione come widget? La risposta è si ora vi spiegheremo brevemente come fare. Premete l’icona elenco app nella schermata Home. A questo punto premete e tenete premuta l’icona o widget da dover aggiungere alla schermata elenco app. Proseguendo selezionate la scheda Widget per poter definitivamente aggiungere un widget o scheda – programma – per aggiungere come ben capito un programma.

Perché il widget non funziona?

Qualora ogni widget installato su iPhone presenta difetti o non è assolutamente visibile la causa principale il più delle volte potrebbe essere il launcher di sistema, che potrebbe mandare nel caos più completo tutti quanti i widget dopo un semplice update o dopo aver riempito troppo la cache. Il consiglio è dunque quello di eliminare sia le cache e dati del launcher. Provate dovrebbe funzionare.

Come si aggiornano i widget?

Aggiornare i widget è un gioco da ragazzi. Ciò che bisogna fare è semplicissimo selezionare in primis un widget di proprio gradimento. Dunque, sulla barra presente sulla destra, selezionare impostazioni widget. Fate un tap con il pulsante destro del mouse sul widget. Infine, nel menu’ che compare, selezionate la voce modifica.

Conclusioni

Abbiamo visto come si crea un widget personalizzato su iPhone e tutti gli argomenti correlati. Ovviamente se qualcosa non vi è chiaro o avete domande contattateci subito lasciando un messaggio qui sotto.

