Una delle tante domande che ad oggi si pongono le persone che si stanno affacciando nel vasto mondo del web e di WordPress è la seguente: come si usano i plugin su WordPress? Cosa bisogna fare per utilizzarli una volta scaricati sul proprio sito o blog? Nessun panico cari lettori, ora qui sotto vi spiegheremo noi come fare seguendo dei facili e veloci passaggi adatti tutti.

Plugin WordPress: ecco come attivarli

Contrariamente a quanti pensano come già accennato poco sopra attivare i plugin su un proprio blog o sito WP è un gioco da ragazzi. Ora qui sotto vedremo dei semplici step su come fare:

Il primo passo che dovete compiere è quello di andare nel pannello di amministrazione di WordPress e tappare successivamente sulla voce plugin-aggiungi nuovo;

A questo punto nel campo di ricerca apposito che rimane situato nella stessa pagina, inserite il nome del plugin che maggiormente vi interessa attivare cosi da utilizzarlo;

Una volta trovato il tutto tappare sulla dicitura installa ora;

In conclusione, tappate su attiva plugin e il gioco è fatto.

Prima di salutarvi per voi una lista molto interessante di quelli che almeno secondo una nostra opinione personale sono considerati i migliori plugin che non devono mai mancare in un sito o blog progettato in WordPress:

bbPress Inserimento di un forum The bbPress Contributors A partire dalla versione 5.0 Più di 200.000 Gratis Broken Link Checker Controllo di link interni ed esterni WPMU DEV A partire dalla versione 4.6 Più di 700.000 Gratis Contact Form 7 Moduli di contatto Takayuki Miyoshi A partire dalla versione 5.7 Più di 5 milioni Gratis Gravity Forms Moduli di contatto e gestione dei dati Rocketgenius A partire dalla versione 5.8 Più di 9.000 Da 59 $ iThemes Security Pro Suite per la sicurezza iThemes A partire dalla versione 5.7 Più di 1 milione Da 80 $ all’anno Loginizer Protezione dagli attacchi di forza bruta Softaculous A partire dalla versione 3.0 Più di 1 milione Gratis LuckyWP Table Of Contents Sommario LuckyWP A partire dalla versione 4.7 Più di 70.000 Gratis MemberPress Area clienti Caseproof A partire dalla versione 5.5 N.D. Da 279 $ all’anno MonsterInsights Analisi MonsterInsights, LLC A partire dalla versione 4.8 Più di 3 milioni Da 199 $ all’anno Ninja Forms Moduli di contatto Saturday Drive A partire dalla versione 5.6 Più di 20 milioni Gratis OptinMonster Kit per il marketing OptinMonster Team A partire dalla versione 4.7 Più di 1 milione Da 14 $ al mese Rank Math SEO Ottimizzazione per i motori di ricerca Rank Math A partire dalla versione 5.6 Più di 1 milione Da 129 $ all’anno Really Simple SSL Protezione SSL/TLS Really Simple Plugins A partire dalla versione 4.9 Più di 5 milioni Gratis Restrict Content Pro Paywall iThemes A partire dalla versione 3.9 Più di 10.000 Da 129 $ all’anno SearchWP Ricerca migliorata su WordPress SearchWP, LLC A partire dalla versione 5.0 Più di 30.000 Da 99 $ all’anno Slider, Gallery and Carousel by MetaSlider Gallerie e slider per le immagini MetaSlider A partire dalla versione 3.5 Più di 700.000 Gratis SEOPress Pro Suite per la SEO SEOPress A partire dalla versione 4.7 Più di 200.000 Circa 39 $ all’anno Squirrly SEO Pro Suite per la SEO Squirrly Limited A partire dalla versione 4.3 Più di 100.000 Da 29.99 $ al mese TablePress Creazione e gestione di tabelle Tobias Bäthge A partire dalla versione 5.6 Più di 800.000 Gratis Taqyeem Funzione per la valutazione TieLabs A partire dalla versione 5.2.x Più di 1.800 (acquisti) Da 29 $ The Events Calendar Calendari The Events Calendar A partire dalla versione 5.6 Più di 800.000 Da 99 $ Ultimate Member Area clienti Ultimate Member A partire dalla versione 5.0 Più di 200.000 Gratis WooCommerce Piattaforma e-commerce Automattic A partire dalla versione 5.6 Più di 5 milioni Gratis Wordfence Pro Suite per la sicurezza Defiant Inc. A partire dalla versione 3.9 Più di 1 milione Da 99 $ all’anno WP Fastest Cache Premium Strumento di caching Emre Vona A partire dalla versione 3.3 Più di 1 milione Da 49,99 $ WP Meta SEO Strumento per aggiungere metadati e collegamenti JoomUnited A partire dalla versione 4.7 Più di 20.000 Gratis WPML Sito multilingua OnTheGoSystems Limited A partire dalla versione 5.8 Più di 1 milione Da 39 $ WP Rocket Strumento di caching e lazy loading WP Rocket A partire dalla versione 5.3 Quasi 2 milioni Da 49 $ all’anno WPtouch Pro Ottimizzazione per i dispositivi mobili WPtouch A partire dalla versione 3.8 Più di 500.000 Da 79 $ all’anno W3 Total Cache Strumento di caching BoldGrid A partire dalla versione 3.8 Più di 1 milione Gratis YARPP Suggerimenti per articoli e pagine Shareaholic A partire dalla versione 3.7 Più di 100.000 Gratis Yoast SEO Free Suite per la SEO Team Yoast A partire dalla versione 5.6 Più di 5 milioni Gratis

