Come ripristinare iPhone 14 Pro Max? E’ questo che si chiedono coloro che amano Apple e da poco hanno provveduto ad acquistare il nuovo top di gamma 14 Pro Max.

Se anche voi state cercando di capire come si ripristina il dispositivo – magari perché è la prima volta che utilizzate un prodotto della Mela Morsicata – per vostra fortuna oggi siete capitati nel sito giusto.

Come sicuramente gran parte di voi avrà ben capito nelle prossime righe vedremo step per step come ripristinare a tutti gli effetti l’iPhone 14 Pro Max. Il consiglio che vi diamo è quello di prendervi un po’ di tempo libero cosi da non perdervi per nessuna ragione al mondo nessun passaggio. Pronti cari lettori di Blogiko a saperne di più?

iPhone 14 Pro Max: come ripristinarlo

In molti pensano che ripristinare il nuovo top di gamma Apple sia alquanto complicato ma cosi non è. Ripristinare il dispositivo è veramente un gioco da ragazzi per chiunque. E’ possibile in tutta tranquillità seguire gli step anche se di tecnologica si è poco esperti.

Fatta questa doverosa premessa vediamo come si ripristina l’iPhone 14 Pro Max: il primo passaggio consiste nel virare l’attenzione in impostazioni, successivamente tappare su generali e poi su trasferisci o inizializza iPhone. Ora serve tappare la dicitura Inizializza e selezionare un’opzione: attenti: se l’opzione è inizializza contenuto e impostazioni, c’è da sapere che verranno eliminati tutti quanti i contenuti.

Prima di agire il nostro consiglio è quello di consultare con la massima attenzione possibile inizializzare iPhone in modo da levarsi ogni dubbio a riguardo e procedere solo se lo si vuole realmente.

Come sbloccare iPhone 14 bloccato?

Non siete in alcun modo in grado di ripristinare il vostro iPhone 14 perché improvvisamente si è bloccato? Se il display è bloccato o nero potete sbloccarlo senza alcun problema, salvo eventuali danni seri che non possono essere riparati.

Detto questo, per sbloccare iPhone 14 bloccato serve innanzitutto premere e rilasciare velocemente il pulsante volume su. Di seguito premere e rilasciare velocemente il pulsante giù.

A questo punto tenete premuto il pulsante di lato fino a quando non appare il consueto logo della Mela Morsicata. Se il dispositivo continua a non accendersi e rimane spento, consigliamo di portare il telefono in assistenza o provare a ricaricarlo per constatare se il problema sia la batteria o no.

Conclusioni

Abbiamo visto passo per passo come ripristinare il nuovo top di gamma Apple e cosa fare qualora si blocchi. Logicamente se non vi è chiaro qualche passaggio o avete domande da fare non esitate a contattarci lasciando un messaggio qui sotto in modo da potervi aiutare appena possibile.

Prima di salutarci definitivamente vi consigliamo anche la lettura di quest’altra guida sempre a tema iPhone: Come ripristinare iPhone 13 come nuovo?

(Visitatori Attuali 18, 2 visite giornaliere)